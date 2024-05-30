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Жирона будет вынуждена продать Довбика — форвардом интересуется топ-клуб

30 мая 2024 17:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона будет вынуждена продать Довбика — форвардом интересуется топ-клуб
Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Местный клуб предложит каталонцам большие деньги за лучшего бомбардира сезона в чемпионате Испании. 

Главным претендентом на Довбика стал "Наполи", сообщает Mundo Deportivo

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Итальянский "Наполи" готовится продать своего ведущего форварда Виктора Осимхена. Неаполитанцы хотят получить за футболиста сборной Нигерии как минимум 80 млн евро. В услугах игрока заинтересован французский "ПСЖ", который ищет замену Килиану Мбаппе. 

Артем Довбик
Арт "Жироны" в честь Артема Довбика. Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Довбика в "Наполи" 

Главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте согласился возглавить "Наполи" с условием, что ему выделят бюджет на усиление состава. Итальянский наставник считает Артема Довбика идеальным форвардом для своей игровой модели. 

Артем Довбик
Артем Довбик с ребенком. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Наполи" предложат за украинца 40 млн евро. Эта сумма устроит "Жирону", которая недавно отказалась продать Артема мадридскому "Атлетико" за 25 млн. Итальянский клуб проведет переговоры с каталонским клубом и агентом украинца, а после Евро-2024 может объявить о трансфере игрока. 

В нынешнем сезоне Довбик сыграл за "Жирону" 36 матчей в Ла Лиге. Он забил 24 мяча и сделал 8 результативных передач. 

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб. 

У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов. 

"Челси" предложит "Барселоне" огромные деньги за одного из лидеров каталонской команды.

Артем Довбик
футбол
спорт
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Футбол трансферы

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