Жирона будет вынуждена продать Довбика — форвардом интересуется топ-клуб
Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Местный клуб предложит каталонцам большие деньги за лучшего бомбардира сезона в чемпионате Испании.
Главным претендентом на Довбика стал "Наполи", сообщает Mundo Deportivo.
Итальянский "Наполи" готовится продать своего ведущего форварда Виктора Осимхена. Неаполитанцы хотят получить за футболиста сборной Нигерии как минимум 80 млн евро. В услугах игрока заинтересован французский "ПСЖ", который ищет замену Килиану Мбаппе.
Трансфер Довбика в "Наполи"
Главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте согласился возглавить "Наполи" с условием, что ему выделят бюджет на усиление состава. Итальянский наставник считает Артема Довбика идеальным форвардом для своей игровой модели.
"Наполи" предложат за украинца 40 млн евро. Эта сумма устроит "Жирону", которая недавно отказалась продать Артема мадридскому "Атлетико" за 25 млн. Итальянский клуб проведет переговоры с каталонским клубом и агентом украинца, а после Евро-2024 может объявить о трансфере игрока.
В нынешнем сезоне Довбик сыграл за "Жирону" 36 матчей в Ла Лиге. Он забил 24 мяча и сделал 8 результативных передач.
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