Жирона будет вынуждена продать Довбика — форвардом интересуется топ-клуб

Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Местный клуб предложит каталонцам большие деньги за лучшего бомбардира сезона в чемпионате Испании.

Главным претендентом на Довбика стал "Наполи", сообщает Mundo Deportivo.

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Арт "Жироны" в честь Артема Довбика. Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Довбика в "Наполи"

Главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте согласился возглавить "Наполи" с условием, что ему выделят бюджет на усиление состава. Итальянский наставник считает Артема Довбика идеальным форвардом для своей игровой модели.

Артем Довбик с ребенком. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Наполи" предложат за украинца 40 млн евро. Эта сумма устроит "Жирону", которая недавно отказалась продать Артема мадридскому "Атлетико" за 25 млн. Итальянский клуб проведет переговоры с каталонским клубом и агентом украинца, а после Евро-2024 может объявить о трансфере игрока.

В нынешнем сезоне Довбик сыграл за "Жирону" 36 матчей в Ла Лиге. Он забил 24 мяча и сделал 8 результативных передач.

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