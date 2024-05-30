Сабо назвал футболиста Динамо, который скоро сменит клуб
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо подвел итог сезона в УПЛ. Специалист назвал лучшего футболиста Премьер-лиги и киевского "Динамо".
Сабо не сомневается, что "Динамо" в ближайшее время придется продать этого игрока, сообщает Sport News.
Йожеф Сабо высоко оценил игровой потенциал донецкого "Шахтера". Специалист считает, что "горняки" по совокупности причин заслужили победу в этом сезоне. Но лучшим игроком чемпионата Украины бывший тренер считает представителя "Динамо".
Кого Сабо считает лидером "бело-синих"
Йожеф Сабо напомнил о том, что ценит в игроках универсальность. Он считает лучшим полузащитником чемпионата Украины и киевского "Динамо" молодого Владимира Бражко. По мнению Сабо, 22-летний хавбек умеет и атаковать, и отбирать мячи. Он хорошо бьет по воротам как ногами, так и головой.
Сабо поделился инсайдом о том, что Бражко скоро уйдет из "Динамо". Полузащитником интересуется топ-клуб из Европы. Эксперт считает, что это негативно отразится на игре "Динамо", поскольку в команде больше нет игроков с такими навыками.
В нынешнем сезоне Бражко сыграл за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с киевским клубом действует до лета 2028 года.
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