Сабо назвал футболиста Динамо, который скоро сменит клуб

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо подвел итог сезона в УПЛ. Специалист назвал лучшего футболиста Премьер-лиги и киевского "Динамо".

Сабо не сомневается, что "Динамо" в ближайшее время придется продать этого игрока, сообщает Sport News.

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Владимир Бражко с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого Сабо считает лидером "бело-синих"

Йожеф Сабо напомнил о том, что ценит в игроках универсальность. Он считает лучшим полузащитником чемпионата Украины и киевского "Динамо" молодого Владимира Бражко. По мнению Сабо, 22-летний хавбек умеет и атаковать, и отбирать мячи. Он хорошо бьет по воротам как ногами, так и головой.

Сабо поделился инсайдом о том, что Бражко скоро уйдет из "Динамо". Полузащитником интересуется топ-клуб из Европы. Эксперт считает, что это негативно отразится на игре "Динамо", поскольку в команде больше нет игроков с такими навыками.

Владимир Бражко с флагом Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

В нынешнем сезоне Бражко сыграл за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с киевским клубом действует до лета 2028 года.

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