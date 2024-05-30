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Сабо назвал футболиста Динамо, который скоро сменит клуб

30 мая 2024 18:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сабо назвал футболиста Динамо, который скоро сменит клуб
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо подвел итог сезона в УПЛ. Специалист назвал лучшего футболиста Премьер-лиги и киевского "Динамо". 

Сабо не сомневается, что "Динамо" в ближайшее время придется продать этого игрока, сообщает Sport News

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Йожеф Сабо высоко оценил игровой потенциал донецкого "Шахтера". Специалист считает, что "горняки" по совокупности причин заслужили победу в этом сезоне. Но лучшим игроком чемпионата Украины бывший тренер считает представителя "Динамо". 

Владимир Бражко
Владимир Бражко с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого Сабо считает лидером "бело-синих" 

Йожеф Сабо напомнил о том, что ценит в игроках универсальность. Он считает лучшим полузащитником чемпионата Украины и киевского "Динамо" молодого Владимира Бражко. По мнению Сабо, 22-летний хавбек умеет и атаковать, и отбирать мячи. Он хорошо бьет по воротам как ногами, так и головой. 

Сабо поделился инсайдом о том, что Бражко скоро уйдет из "Динамо". Полузащитником интересуется топ-клуб из Европы. Эксперт считает, что это негативно отразится на игре "Динамо", поскольку в команде больше нет игроков с такими навыками. 

Владимир Бражко уйдет из Динамо
Владимир Бражко с флагом Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

В нынешнем сезоне Бражко сыграл за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с киевским клубом действует до лета 2028 года. 

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

"Жирона" будет вынуждена продать Довбика — форвардом интересуется топ-клуб.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб. 

"Челси" предложит "Барселоне" огромные деньги за одного из лидеров каталонской команды.

Динамо
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Владимир Бражко
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