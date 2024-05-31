Забарный назвал игроков Динамо, которыми интересуются в АПЛ

Илья Забарный во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился мнением об игре партнеров по национальной команде в зарубежных клубах. Футболисты назвал игроков, которые в ближайшем будущем могут уйти из "Динамо".

Забарный в интервью YouTube-каналу "Трендець" объяснил, как противостоит Михаилу Мудрику на поле.

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Илья Забарный просматривает матчи соперников перед поединками "Борнмута". Он изучает манеру игру футболистов группы атаки. Защитник заявил, что есть противники, которым трудно противостоять на поле. Одним из них является Мудрик.

Забарный считает скорость главным преимуществом украинского вингера над другими футболистами. Мудрику было сложно справиться с давлением в Англии, но постепенно он становится важным игроком для "Челси".

Владимир Бражко благодарит болельщиков. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто из украинцев может переехать в Англию

Забарный подтвердил информацию о том, что некоторые клубы АПЛ следят за прогрессом футболистов сборной Украины. Илья не назвал эти команды, но заявил об их интересе к двум игрокам киевского "Динамо".

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист "Борнмута" считает, что Владимир Бражко и Николай Шапаренко могут продолжить карьеру в Англии. Однако местные клубы пока не готовы сделать "Динамо" предложения по этим игрокам, поскольку в АПЛ настороженно относятся к футболистам из Украины.

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

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