Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Забарный назвал игроков Динамо, которыми интересуются в АПЛ arrow

Забарный назвал игроков Динамо, которыми интересуются в АПЛ

31 мая 2024 08:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный назвал игроков Динамо, которыми интересуются в АПЛ
Илья Забарный во время интервью. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился мнением об игре партнеров по национальной команде в зарубежных клубах. Футболисты назвал игроков, которые в ближайшем будущем могут уйти из "Динамо". 

Забарный в интервью YouTube-каналу "Трендець" объяснил, как противостоит Михаилу Мудрику на поле. 

Читайте также:

Илья Забарный просматривает матчи соперников перед поединками "Борнмута". Он изучает манеру игру футболистов группы атаки. Защитник заявил, что есть противники, которым трудно противостоять на поле. Одним из них является Мудрик. 

Забарный считает скорость главным преимуществом украинского вингера над другими футболистами. Мудрику было сложно справиться с давлением в Англии, но постепенно он становится важным игроком для "Челси". 

Владимир Бражко
Владимир Бражко благодарит болельщиков. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Кто из украинцев может переехать в Англию 

Забарный подтвердил информацию о том, что некоторые клубы АПЛ следят за прогрессом футболистов сборной Украины. Илья не назвал эти команды, но заявил об их интересе к двум игрокам киевского "Динамо". 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист "Борнмута" считает, что Владимир Бражко и Николай Шапаренко могут продолжить карьеру в Англии. Однако местные клубы пока не готовы сделать "Динамо" предложения по этим игрокам, поскольку в АПЛ настороженно относятся к футболистам из Украины. 

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Шовковский назвал главное разочарование в "Динамо" и поделился планами на новый сезон. 

Милевский рассказал, как они с Алиевым в казино прятались от Суркиса. 

Сабо назвал футболиста "Динамо", который скоро сменит клуб. 

спорт
Динамо
Футбол трансферы
Владимир Бражко
футбол
Николай Шапаренко
Илья Забарный

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера