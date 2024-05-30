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Леоненко вибачився перед Маркевичем за глузування

30 травня 2024 13:55
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Агабекян Карен
редактор
Леоненко вибачився перед Маркевичем за глузування
Футбольний експерт Віктор Леоненко. Фото: УНІАН
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко зрозумів, що був неправий, коли глузував з головного тренера "Карпат" Мирона Маркевича. Експерту раніше не сподобалося, що фахівець відмовився брати срібні медалі Першої ліги.

Леоненко вибачився перед Маркевичем за свої слова, повідомляє Спорт-Експрес Україна.

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Мирон Маркевич. Фото: "Карпати"

Леоненко змінив свою думку

Маркевич після фіналу розповів, що відмовився від нагородження тому, що витратив багато емоцій та почувався погано. Він замість отримання медалей звернувся до лікарів і вирушив з ними до автобуса.

Леоненко розповів, що йому вистачило пояснень Маркевича, і тому він вибачився перед ним.

"Змінив думку. Прочитав відповідь Богдановича, і можу сказати: я радий, що я не тренер. Як я зрозумів, людині стало погано, тому я перепрошую перед Богдановичем. Просто йому треба було відразу про це сказати, щоб не було питань. Бажаю йому міцного здоров'я, бо знаю, як це важко — бути тренером. Хоча вони самі обирають цей шлях”, — сказав експерт.

За підсумками сезону Першої ліги "Карпати" вийшли до УПЛ з другого місця, а перша позиція дісталася "Інгульцю".

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Карпати
Перша ліга
Мирон Маркевич
Віктор Леоненко

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