Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Леоненко познущався з Маркевича через друге місце Карпат у Першій лізі arrow

Леоненко познущався з Маркевича через друге місце Карпат у Першій лізі

28 травня 2024 11:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Леоненко познущався з Маркевича через друге місце Карпат у Першій лізі
Колишній футболіст "Динамо" Віктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

За підсумками сезону Першої ліги львівські "Карпати" безпосередньо вийшли до УПЛ із другого місця. Головний тренер клубу Мирон Маркевич залишився незадоволений результатом команди.

Про результат "Карпат" та про головного тренера клубу Мирона Маркевича висловився колишній футболіст Віктор Леоненко. Слова експерта навів портал Sport-Express.

Читайте також:

Леоненко розкритикував Маркевича

Колишній футболіст "Динамо" висловився про вчинок Маркевича, який разом із сином Остапом відмовився брати срібну медаль Першої ліги.

Леоненко не розуміє, чому Маркевич відмовився від медалі, оскільки раніше "срібло" він завоював лише один раз у матчі з "Металістом", а решту його команди посідали третє місце.

Ймовірно, експерт забув, що "Дніпро" Маркевича дійшло до фіналу Ліги Європи.

Леоненко припустив, що Маркевич, можливо, образився і в нього могла початися "зіркова хвороба", через що він вирішив, що заслуговує лише на золоті медалі.

"Хоча чого ображатися? "Інгулець" грав удома, і він не слабший за "Карпати" так точно. Напевно, у Маркевича зіркова хвороба почалася, він вирішив, що йому не потрібно "срібло", він тільки "золото" заслуговує. Маркевичі виявили неповагу. Навіщо тоді взагалі ці медалі роблять, якщо їх не беруть? Я вважаю, що за таке УАФ має оштрафувати", — сказав Леоненко.

Нагадаємо, Зінченко знайшов новий клуб — "Арсенал" готовий продати українця. 

Судаков піде з "Шахтаря" після Євро-2024 — що відомо. 

Шовковський запросить до "Динамо" одну із зірок чемпіонату Бразилії.

"Полісся" представило головного тренера та оголосило про перехід лідерів "Дніпра-1" та "Кривбасу".

Кріштіану Роналду отримав нову вигідну пропозицію — португалець продовжить кар'єру.

Карпати
футбол
Перша ліга
Мирон Маркевич
Віктор Леоненко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби