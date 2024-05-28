Леоненко познущався з Маркевича через друге місце Карпат у Першій лізі

Колишній футболіст "Динамо" Віктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev.ua

За підсумками сезону Першої ліги львівські "Карпати" безпосередньо вийшли до УПЛ із другого місця. Головний тренер клубу Мирон Маркевич залишився незадоволений результатом команди.

Про результат "Карпат" та про головного тренера клубу Мирона Маркевича висловився колишній футболіст Віктор Леоненко. Слова експерта навів портал Sport-Express.

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Колишній футболіст "Динамо" висловився про вчинок Маркевича, який разом із сином Остапом відмовився брати срібну медаль Першої ліги.

Леоненко не розуміє, чому Маркевич відмовився від медалі, оскільки раніше "срібло" він завоював лише один раз у матчі з "Металістом", а решту його команди посідали третє місце.

Ймовірно, експерт забув, що "Дніпро" Маркевича дійшло до фіналу Ліги Європи.

Леоненко припустив, що Маркевич, можливо, образився і в нього могла початися "зіркова хвороба", через що він вирішив, що заслуговує лише на золоті медалі.

"Хоча чого ображатися? "Інгулець" грав удома, і він не слабший за "Карпати" так точно. Напевно, у Маркевича зіркова хвороба почалася, він вирішив, що йому не потрібно "срібло", він тільки "золото" заслуговує. Маркевичі виявили неповагу. Навіщо тоді взагалі ці медалі роблять, якщо їх не беруть? Я вважаю, що за таке УАФ має оштрафувати", — сказав Леоненко.

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