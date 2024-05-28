Леоненко поиздевался над Маркевичем из-за второго места Карпат в Первой лиге

Бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev.ua

По итогам сезона Первой лиги львовские "Карпаты" напрямую вышли в УПЛ со второго места. Главный тренер клуба Мирон Маркевич остался недоволен результатом команды.

О результате "Карпат" и о главном тренере клуба Мироне Маркевиче высказался бывший футболист Виктор Леоненко. Слова эксперта привел портал Sport-Express.

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Бывший футболист "Динамо" высказался о поступке Маркевича, который вместе с сыном Остапом отказался брать серебряную медаль Первой лиги.

Леоненко не понимает, почему Маркевич отказался от медали, поскольку ранее "серебро" он завоевал лишь один раз в матче с "Металлистом", а в остальное время его команды занимали третье место.

Вероятно, эксперт забыл, что "Днепр" Маркевича дошел к финалу Лиги Европы.

Леоненко предположил, что Маркевич, возможно, обиделся и у него могла начаться "звездная болезнь", из-за чего он решил, что заслуживает только золотые медали.

"Хотя чего обижаться? "Ингулец" играл дома, и он не слабее "Карпат" так точно. Наверное, у Маркевича звездная болезнь началась, он решил, что ему не нужно "серебро", он только "золото" заслуживает. Маркевичи проявили неуважение. Зачем тогда вообще эти медали делают, если их не берут? Я считаю, что за такое УАФ должна оштрафовать", — сказал Леоненко.

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