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Маркевич объявил приговор большинству игрокам Карпат — у тренера плохие новости

24 мая 2024 21:10
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Агабекян Карен
редактор
Маркевич объявил приговор большинству игрокам Карпат — у тренера плохие новости
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: "Карпаты"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Львовский "Карпаты" со счетом 1:2 проиграли "Ингульцу" в рамках Первой лиги. Это фиаско стоило команде титула чемпиона турнира.

После матча свое недовольство игрой подопечных высказал главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Слова специалиста привела пресс-служба клуба.

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Игроки "Карпат" не соответствуют уровню УПЛ

По словам Маркевича, несмотря на выполненную задачу по выходу в УПЛ, его команда имеет ряд проблем. Одной из них стало то, что ее собрали на скорую руку.

Специалист считает, что в отличие от "Ингульца", которым нужно два-три новых игрока, в "Карпатах" 60% футболистов не соответствуют необходимому уровню.

"60% игроков не тянут. В УПЛ другие скорости, другой уровень борьбы. Сегодняшняя игра это доказала.

У "Ингульца" опытная команда. Хороший тренер поставил игру. Все логично. Нам следует к этому стремиться. Еще год назад у нас команды не было. Мы собрали ее, выполнили задание. Теперь нужно думать о перспективе", — сказал Маркевич.

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футбол
Ингулец
Первая лига
Мирон Маркевич
Карпаты Львов

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