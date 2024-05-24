Маркевич оголосив вирок більшості гравцям Карпат — у тренера погані новини
Львівські "Карпати" з рахунком 1:2 програли "Інгульцю" у рамках Першої ліги. Це фіаско коштувало команді титулу чемпіона турніру.
Після матчу своє невдоволення грою підопічних висловив головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Слова спеціаліста навела пресслужба клубу.
Гравці "Карпат" не відповідають рівню УПЛ
За словами Маркевича, попри виконане завдання щодо виходу до УПЛ, його команда має низку проблем. Однією з них стало те, що її зібрали нашвидкуруч.
Фахівець вважає, що на відміну від "Інгульця", яким потрібні два-три нові гравці, у "Карпатах" 60% футболістів не відповідають необхідному рівню.
"60% гравців не тягнуть. В УПЛ інші швидкості, інший рівень боротьби. Сьогоднішня гра це довела.
У "Інгульця" досвідчена команда. Хороший тренер поставив гру. Все логічно. Нам слід до цього прагнути. Ще рік тому у нас не було команди. Ми зібрали її, виконали завдання. Тепер треба думати про перспективу", — сказав Маркевич.
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