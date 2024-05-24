Маркевич оголосив вирок більшості гравцям Карпат — у тренера погані новини

Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" з рахунком 1:2 програли "Інгульцю" у рамках Першої ліги. Це фіаско коштувало команді титулу чемпіона турніру.

Після матчу своє невдоволення грою підопічних висловив головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Слова спеціаліста навела пресслужба клубу.

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За словами Маркевича, попри виконане завдання щодо виходу до УПЛ, його команда має низку проблем. Однією з них стало те, що її зібрали нашвидкуруч.

Фахівець вважає, що на відміну від "Інгульця", яким потрібні два-три нові гравці, у "Карпатах" 60% футболістів не відповідають необхідному рівню.

"60% гравців не тягнуть. В УПЛ інші швидкості, інший рівень боротьби. Сьогоднішня гра це довела.

У "Інгульця" досвідчена команда. Хороший тренер поставив гру. Все логічно. Нам слід до цього прагнути. Ще рік тому у нас не було команди. Ми зібрали її, виконали завдання. Тепер треба думати про перспективу", — сказав Маркевич.

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