Інгулець впорався з Карпатами та епічно виграв Першу лігу

Футболісти ФК "Інгулець" перед матчем. Фото: instagram.com/fcinhulets/

У Першій лізі чемпіонату України з футболу відбувся "золотий матч". Переможцем турніру став "Інгулець" із села Петрове Кіровоградської області.

У вирішальному двобої команда Віталія Лупашка обіграла "Карпати", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Результат боротьби за чемпіонський титул у Першій лізі виявився епічним. "Карпати" лідирували у турнірній таблиці до останнього туру. "Інгулець" відставав від суперника на одне очко. У вирішальному матчі ці команди розіграли золоті медалі турніру.

Футболісти ФК "Інгульець" - переможці Першої ліги. Фото: instagram.com/fcinhulets/

Як "Інгулець" обіграв "Карпати"

Вже на 9 хвилині поєдинку Артем Сітало відкрив рахунок у матчі. "Карпати" дуже швидко відігралися, на 20-й хвилині гол забив Максим Чех. У час, що залишився, обидві команди пропустили велику кількість моментів. Проте на 90+1 хвилині влучний удар Сергія Панасенка приніс господарям поля перемогу з рахунком 2:1.

Цей тріумф дозволив "Інгульцю" фінішувати на першому місці у турнірній таблиці та стати чемпіоном Першої ліги. Команда Віталія Лупашка, як і львівські "Карпати", повертається до елітного дивізіону.

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