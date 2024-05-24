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Динамо чи Шахтар — визначився чемпіон України U-19

24 травня 2024 16:31
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Динамо чи Шахтар — визначився чемпіон України U-19
"Динамо" обіграло львівський "Рух" Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 30 туру чемпіонату України U-19 київське "Динамо" обіграло львівський "Рух". Столичний клуб святкував перемогу з рахунком 5:1.

Цей результат дозволив київському "Динамо" стати чемпіоном України, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Динамо" стало чемпіоном України

Після фінального туру юнацького чемпіонату України "Динамо" набрало 73 очки. У донецького "Шахтаря", що посів друге місце, 71 бал.

Раніше "Динамо" та "Шахтар" зіграли один з одним, і кияни перемогли з рахунком 2:1. У тому матчі столичний клуб випередив донеччан у турнірній таблиці.

Зазначимо, що востаннє "Динамо" ставало чемпіоном U-19 у сезоні 2019/2020 років. Потім чемпіонство вигравав "Шахтар" та двічі "Рух".

Чемпіон минулих двох років "Рух" посів лише восьме місце у чемпіонаті. Бронзові медалі завоював "Дніпро-1", четвертий — "Колос", п'яте — "Полісся", шоста — "Олександрія", сьомий — "Кривбас". Останнє місце у таблиці посів ЛНЗ, а передостанньою стала "Оболонь".

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