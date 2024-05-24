Динамо или Шахтер — определился чемпион Украины U-19

"Динамо" обыграло львовский "Рух". Фото: "Динамо" Киев

В рамках 30-го тура чемпионата Украины U-19 киевское "Динамо" обыграло львовский "Рух". Столичный клуб праздновал победу со счетом 5:1.

Этот результат позволил киевскому "Динамо" стать чемпионом Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

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После финального тура юношеского чемпионата Украины "Динамо" набрало 73 очка. У занявшего второе место донецкого "Шахтера" 71 балл.

Ранее "Динамо" и "Шахтер" сыграли друг с другом, и киевляне победили со счетом 2:1. В том матче столичный клуб опередил дончан в турнирной таблице.

Отметим, что в последний раз "Динамо" становилось чемпионом U-19 в сезоне 2019/2020 годов. Затем чемпионство выигрывал "Шахтер" и дважды "Рух".

Чемпион прошлых двух лет "Рух" занял лишь восьмое место в чемпионате. Бронзовые медали завоевал "Днепр-1", четвертый — "Колос", пятое — "Полесье", шестая — "Александрия", седьмой — "Кривбасс". Последнее место в таблице занял ЛНЗ, а предпоследней стала "Оболонь".

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