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Ингулец справился с Карпатами и эпично выиграл Первую лигу

24 мая 2024 16:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ингулец справился с Карпатами и эпично выиграл Первую лигу
Футболисты ФК "Ингулец" перед матчем. Фото: instagram.com/fcinhulets/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Первой лиге чемпионата Украины по футболу состоялся "золотой матч". Победителем турнира стал "Ингулец" из села Петрово Кировоградской области. 

В решающем поединке команда Виталия Лупашко обыграла "Карпаты", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Исход борьбы за чемпионский титул в Первой лиге оказался эпичным. "Карпаты" лидировали в турнирной таблице до последнего тура. "Ингулец" отставал от соперника на одно очко. В решающем матче эти команды разыграли золотые медали турнира. 

Ингулец
Футболисты ФК "Ингулец" — победители Первой лиги. Фото: instagram.com/fcinhulets/

Как "Ингулец" обыграл "Карпаты" 

Уже на 9 минуте поединка Артем Ситало открыл счет в матче. "Карпаты" очень быстро отыгрались, на 20 минуте гол забил Максим Чех. В оставшееся время обе команды упустили большое количество моментов. Однако на 90+1 минуте точный удар Сергея Панасенко принес хозяевам поля победу со счетом 2:1. 

Этот триумф позволил "Ингульцу" финишировать на первом месте в турнирной таблице и стать чемпионом Первой лиги. Команда Виталия Лупашко, как и львовские "Карпаты", возвращается в элитный дивизион. 

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