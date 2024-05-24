Ингулец справился с Карпатами и эпично выиграл Первую лигу
В Первой лиге чемпионата Украины по футболу состоялся "золотой матч". Победителем турнира стал "Ингулец" из села Петрово Кировоградской области.
В решающем поединке команда Виталия Лупашко обыграла "Карпаты", сообщает портал Новини.LIVE.
Исход борьбы за чемпионский титул в Первой лиге оказался эпичным. "Карпаты" лидировали в турнирной таблице до последнего тура. "Ингулец" отставал от соперника на одно очко. В решающем матче эти команды разыграли золотые медали турнира.
Как "Ингулец" обыграл "Карпаты"
Уже на 9 минуте поединка Артем Ситало открыл счет в матче. "Карпаты" очень быстро отыгрались, на 20 минуте гол забил Максим Чех. В оставшееся время обе команды упустили большое количество моментов. Однако на 90+1 минуте точный удар Сергея Панасенко принес хозяевам поля победу со счетом 2:1.
Этот триумф позволил "Ингульцу" финишировать на первом месте в турнирной таблице и стать чемпионом Первой лиги. Команда Виталия Лупашко, как и львовские "Карпаты", возвращается в элитный дивизион.
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