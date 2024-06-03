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Ребров назвав найскладніше завдання збірної України на Євро-2024

3 червня 2024 10:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров назвав найскладніше завдання збірної України на Євро-2024
Сергій Ребров під час тренування. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував підготовку команди до чемпіонату Європи з футболу. Він запевнив, що не хвилюється перед стартом турніру.

Ребров назвав основне завдання збірної України на Євро-2024 в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

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Збірна України зіграє декілька товариських матчів, перш ніж 17 червня зустрітися з командою Румунії на груповій стадії чемпіонату Європи. Головний тренер "синьо-жовтих", якому виповнилося 50 років, сподівається розпочати турнір із перемоги.

Сергій Ребров
Сергій Ребров працює із гравцями збірної України. Фото: УАФ

Суперники збірної України

  • 3 червня — Німеччина — Україна;
  • 7 червня — Польща — Україна;
  • 11 червня — Молдова — Україна.

Що Ребров сказав про Євро-2024

Головний тренер "синьо-жовтих" заявив, що не хвилюється перед стартом континентальної першості. Він готовий до дебюту на чемпіонаті Європи зі збірною України. Наставник назвав головне завдання, з яким необхідно впоратися його футболістам.

"Я пояснив гравцям, що вони вже багато чого досягли просто тому, що зуміли пробитися на Євро-2024. Ми пройшли серйозну роботу, пройшли разом складний шлях. І тепер необхідно показати максимум, щоб пройти далі. Дуже важливо розпочати турнір із перемоги. Успішна гра проти збірної Румунії відкриє для нас нові можливості", — розповів Ребров.

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Сергій Ребров
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

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