Ребров назвав найскладніше завдання збірної України на Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував підготовку команди до чемпіонату Європи з футболу. Він запевнив, що не хвилюється перед стартом турніру.
Ребров назвав основне завдання збірної України на Євро-2024 в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.
Збірна України зіграє декілька товариських матчів, перш ніж 17 червня зустрітися з командою Румунії на груповій стадії чемпіонату Європи. Головний тренер "синьо-жовтих", якому виповнилося 50 років, сподівається розпочати турнір із перемоги.
Суперники збірної України
- 3 червня — Німеччина — Україна;
- 7 червня — Польща — Україна;
- 11 червня — Молдова — Україна.
Що Ребров сказав про Євро-2024
Головний тренер "синьо-жовтих" заявив, що не хвилюється перед стартом континентальної першості. Він готовий до дебюту на чемпіонаті Європи зі збірною України. Наставник назвав головне завдання, з яким необхідно впоратися його футболістам.
"Я пояснив гравцям, що вони вже багато чого досягли просто тому, що зуміли пробитися на Євро-2024. Ми пройшли серйозну роботу, пройшли разом складний шлях. І тепер необхідно показати максимум, щоб пройти далі. Дуже важливо розпочати турнір із перемоги. Успішна гра проти збірної Румунії відкриє для нас нові можливості", — розповів Ребров.
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