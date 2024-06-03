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Ребров назвал самую сложную задачу сборной Украины на Евро-2024

3 июня 2024 10:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров назвал самую сложную задачу сборной Украины на Евро-2024
Сергей Ребров во время тренировки. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал подготовку команды к чемпионату Европы по футболу. Он заверил, что не волнуется перед стартом турнира. 

Ребров назвал основную задачу сборной Украины на Евро-2024 в интервью официальному сайту УАФ. 

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Сборная Украины сыграет несколько товарищеских матчей перед тем, как 17 июня встретиться с командой Румынии на групповой стадии чемпионата Европы. Главный тренер "сине-желтых", которому исполнилось 50 лет, надеется начать турнир с победы. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров работает с игроками сборной Украины. Фото: УАФ

Соперники сборной Украины

  • 3 июня — Германия — Украина; 
  • 7 июня — Польша — Украина; 
  • 11 июня — Молдова — Украина. 

Что Ребров сказал о Евро-2024 

Главный тренер "сине-желтых" заявил, что не волнуется перед стартом континентального первенства. Он готов к дебюту на чемпионате Европы со сборной Украины. Наставник назвал главную задачу, с которой необходимо справиться его футболистам. 

"Я объяснил игрокам, что они уже многого добились просто потому, что сумели пробиться на Евро-2024. Мы проделали серьезную работу, прошли вместе сложный путь. И теперь необходимо показать максимум, чтобы пройти дальше. Очень важно начать турнир с победы. Успешная игра против сборной Румынии откроет для нас новые возможности", — рассказал Ребров. 

Напомним, Довбик рассказал о своем прозвище в "Жироне" и назвал задачу на Евро-2024

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Сергей Ребров
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт

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