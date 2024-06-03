Ребров назвал самую сложную задачу сборной Украины на Евро-2024

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал подготовку команды к чемпионату Европы по футболу. Он заверил, что не волнуется перед стартом турнира.

Ребров назвал основную задачу сборной Украины на Евро-2024 в интервью официальному сайту УАФ.

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Сборная Украины сыграет несколько товарищеских матчей перед тем, как 17 июня встретиться с командой Румынии на групповой стадии чемпионата Европы. Главный тренер "сине-желтых", которому исполнилось 50 лет, надеется начать турнир с победы.

Сергей Ребров работает с игроками сборной Украины. Фото: УАФ

Соперники сборной Украины

3 июня — Германия — Украина;

7 июня — Польша — Украина;

11 июня — Молдова — Украина.

Что Ребров сказал о Евро-2024

Главный тренер "сине-желтых" заявил, что не волнуется перед стартом континентального первенства. Он готов к дебюту на чемпионате Европы со сборной Украины. Наставник назвал главную задачу, с которой необходимо справиться его футболистам.

"Я объяснил игрокам, что они уже многого добились просто потому, что сумели пробиться на Евро-2024. Мы проделали серьезную работу, прошли вместе сложный путь. И теперь необходимо показать максимум, чтобы пройти дальше. Очень важно начать турнир с победы. Успешная игра против сборной Румынии откроет для нас новые возможности", — рассказал Ребров.

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