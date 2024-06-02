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Довбик рассказал о своем прозвище в Жироне и назвал задачу на Евро-2024

2 июня 2024 11:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик рассказал о своем прозвище в Жироне и назвал задачу на Евро-2024
Артем Довбик прибыл в лагерь сборной Украины. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" Артем Довбик одним из последних прибыл в лагерь сборной Украины. Команда Сергея Ребров готовится к товарищескому матчу с командой Германии. 

Довбик поделился ожиданиями от Евро-2024 в интервью YouTube-каналу УАФ. 

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Артем Довбик стал одним из лучших игроков чемпионата Испании в минувшем сезон. Украинский футболист забил 25 голов и сделал 10 результативных передач в 41 матче. Форвард находится в прекрасной форме, но не готов поставить перед собой задачу на Евро-2024. 

Чего хочет добиться Довбик 

Футболист надеется продемонстрировать свои лучшие качества в поединках континентального первенства. Он не сомневается, что сборная Украины сможет успешно выступить на турнире. Однако Довбик не хочет ставить амбициозные цели и загадывать наперед. При этом Артем пообещал выкладываться в каждом матче на все сто процентов. 

Артем Довбик и Виктор Цыганков
Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: скриншот YouTube

Довбик стал лучшим форвардом испанской Ла Лиги и поблагодарил за это партнеров по "Жироне". Артем рассказал, что ветеран каталонского клуба Кристиан Стуани еще после пятого тура осенью прошлого года назвал его "Пичичи". Это прозвище стало пророческим. Однако трофей лучшему бомбардиру сезона украинец получит только в декабре 2024 года. 

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Артем Довбик
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт
Жирона

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