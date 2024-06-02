Довбик розповів про своє прізвисько у Жироні та назвав завдання на Євро-2024

Артем Довбик прибув до табору збірної України. Фото: скриншот YouTube

Форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик одним з останніх прибув до табору збірної України. Команда Сергія Реброва готується до товариського матчу з командою Німеччини.

Довбик поділився очікуваннями від Євро-2024 в інтерв'ю YouTube каналу УАФ.

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Артем Довбик став одним із найкращих гравців чемпіонату Іспанії минулого сезону. Український футболіст забив 25 голів та зробив 10 результативних передач у 41 матчі. Форвард знаходиться у чудовій формі, але не готовий поставити собі завдання на Євро-2024.

Чого хоче досягти Довбик

Футболіст сподівається продемонструвати свої найкращі якості у поєдинках континентальної першості. Він не сумнівається, що збірна України зможе успішно виступити на турнірі. Проте Довбик не хоче ставити амбітні цілі та загадувати наперед. При цьому Артем пообіцяв викладатись у кожному матчі на всі сто відсотків.

Артем Довбик та Віктор Циганков. Фото: скриншот YouTube

Довбик став найкращим форвардом іспанської Ла-Ліги та подякував за це партнерам по "Жироні". Артем розповів, що ветеран каталонського клубу Крістіан Стуані ще після п'ятого туру восени минулого року назвав його "Пічічі". Це прізвисько стало пророчим. Проте трофей найкращому бомбардиру сезону українець отримає лише у грудні 2024 року.

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