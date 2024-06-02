Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі arrow

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі

2 червня 2024 10:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі
Юрій Максимов під час тренування "Дніпра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво українського клубу "Дніпро-1" докладе максимум зусиль, аби зберегти нинішній тренерський штаб. Юрій Максимов продовжить працювати з командою.

Тренер вирішив залишитися в "Дніпрі-1", повідомляє "Футбол 24".

Читайте також:

Юрій Максимов очолив "Дніпро-1" у вересні 2023 року. Він підписав угоду терміном на два роки. У перший сезон тренер зумів вивести команду на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Це означає, що "Дніпро-1" зіграє у єврокубках.

Юрій Максимов
Юрій Максимов сперечається із суддею. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Максимов залишається у клубі

Тренер всерйоз думав, щоб піти з клубу. Причиною цього стали фінансові проблеми "Дніпра-1". Ще взимку почала зростати заборгованість перед футболістами та тренерами команди.

Проте за останній тиждень ситуація змінилася. Стало відомо, що заборгованість із зарплати перед гравцями погасять коштом продажу лідерів команди. Олександр Пихальонок, Едуард Сарапій та ще декілька гравців будуть виставлені на трансфер. Керівництво клубу вирішило, що розгляне всі пропозиції з інших клубів щодо своїх футболістів.

Наступного сезону Юрій Максимов формуватиме склад "Дніпра-1" з молодих вихованців клубу та тих гравців, які залишаться у команді.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Провалився продаж "Евертона" Миколенка.

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

спорт
тренер
футбол
Дніпро-1
Юрій Максимов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном