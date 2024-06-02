Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі

Юрій Максимов під час тренування "Дніпра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Керівництво українського клубу "Дніпро-1" докладе максимум зусиль, аби зберегти нинішній тренерський штаб. Юрій Максимов продовжить працювати з командою.

Тренер вирішив залишитися в "Дніпрі-1", повідомляє "Футбол 24".

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Юрій Максимов очолив "Дніпро-1" у вересні 2023 року. Він підписав угоду терміном на два роки. У перший сезон тренер зумів вивести команду на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Це означає, що "Дніпро-1" зіграє у єврокубках.

Юрій Максимов сперечається із суддею. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Максимов залишається у клубі

Тренер всерйоз думав, щоб піти з клубу. Причиною цього стали фінансові проблеми "Дніпра-1". Ще взимку почала зростати заборгованість перед футболістами та тренерами команди.

Проте за останній тиждень ситуація змінилася. Стало відомо, що заборгованість із зарплати перед гравцями погасять коштом продажу лідерів команди. Олександр Пихальонок, Едуард Сарапій та ще декілька гравців будуть виставлені на трансфер. Керівництво клубу вирішило, що розгляне всі пропозиції з інших клубів щодо своїх футболістів.

Наступного сезону Юрій Максимов формуватиме склад "Дніпра-1" з молодих вихованців клубу та тих гравців, які залишаться у команді.

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