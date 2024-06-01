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Провалився продаж Евертона Миколенка

1 червня 2024 15:44
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Агабекян Карен
редактор
Провалився продаж Евертона Миколенка
Гравці "Евертона". Фото: REUTERS/Phil Noble
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Англійській Прем'єр-лізі не з'явиться ще один багатий клуб. Ліверпульський "Евертон" не змогли продати інвесторам із США.

Чинний власник "Евертона" Фархад Моширі протягом останнього року хоче продати клуб, повідомило ВВС.

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Віталій Миколенко
Віталій Миколенко після матчу "Евертону". Фото: REUTERS/Chris Radburn

Чому не продали "Евертон"

За інформацією джерела, переговори про купівлю клубу вів американський інвестиційний фонд 777 Partners, який володіє італійським "Дженоа".

Договір про продаж "Евертону" компанії 777 Partners підписали у вересні. Американці до 1 червня мали заплатити за клуб усі необхідні кошти, але вони не були внесені на рахунки Моширі.

Як стало відомо, 777 partners просто не змогли знайти необхідні кошти.

Після проваленого продажу клубу Моширі продовжить шукати нового покупця і керуватиме "Евертоном", як і раніше.

Сезон "Евертон" завершив на 15-й позиції в турнірній таблиці.

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Віталій Миколенко
Евертон
АПЛ
футбол

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