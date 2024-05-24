Миколенко объяснил, когда снова сможет выйти на поле

Виталий Миколенко и Владислав Ванат в сборной Украины. Фото: УАФ

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко готовится сыграть на чемпионате Европы по футболу. Молодой игрок скоро начнет тренироваться в общей группе.

Миколенко поделился планами восстановления после травмы в интервью YouTube-каналу "Взбірна".

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Виталий Миколенко провел удачный сезон в составе "Эвертона" и был одним из лучших футболистов английской команды. Он помог "ирискам" сохранить прописку в АПЛ, но в середине весны получил травму и выбыл из строя.

Виталий Миколенко общается с болельщиками. Фото: УАФ

Когда Миколенко вернется

Вскоре после того, как футболист получил повреждение, он заявил, что не пропустит Евро-2024 и поможет сборной Украины на турнире в Германии. Теперь стали известны точные сроки возвращения защитника на поле.

Миколенко начнет заниматься с мячом 30 мая, а уже на 4 июня запланировано возвращение футболиста в общую группу. Виталий заявил, что хорошо себя чувствует, и боль в ноге его не беспокоит. Он хочет как можно раньше выйти на поле.

Сборная Украины начнет подготовку к Евро-2024 в конце мая в немецком городе Нюрнберг. Команда Сергея Реброва сыграет товарищеский поединок с Бундестим 3 июня.

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