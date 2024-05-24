Миколенко пояснив, коли знову зможе вийти на поле
Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко готується зіграти на чемпіонаті Європи з футболу. Молодий гравець скоро почне тренуватись у загальній групі.
Миколенко поділився планами відновлення після травми в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".
Віталій Миколенко провів вдалий сезон у складі "Евертона" і був одним із найкращих футболістів англійської команди. Він допоміг "ірискам" зберегти прописку в АПЛ, але в середині весни отримав травму та вибув із ладу.
Коли Миколенко повернеться
Незабаром після того, як футболіст зазнав ушкодження, він заявив, що не пропустить Євро-2024 і допоможе збірній України на турнірі в Німеччині. Наразі стали відомі точні терміни повернення захисника на поле.
Миколенко розпочне займатися з м'ячем 30 травня, а вже на 4 червня заплановано повернення футболіста до загальної групи. Віталій заявив, що добре почувається, і біль у нозі його не турбує. Він хоче якомога раніше вийти на поле.
Збірна України розпочне підготовку до Євро-2024 наприкінці травня у німецькому місті Нюрнберг. Команда Сергія Реброва зіграє товариський поєдинок із Бундестім 3 червня.
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