Миколенко пояснив, коли знову зможе вийти на поле

Віталій Миколенко та Владислав Ванат у збірній України. Фото: УАФ

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко готується зіграти на чемпіонаті Європи з футболу. Молодий гравець скоро почне тренуватись у загальній групі.

Миколенко поділився планами відновлення після травми в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Віталій Миколенко провів вдалий сезон у складі "Евертона" і був одним із найкращих футболістів англійської команди. Він допоміг "ірискам" зберегти прописку в АПЛ, але в середині весни отримав травму та вибув із ладу.

Віталій Миколенко спілкується із уболівальниками. Фото: УАФ

Коли Миколенко повернеться

Незабаром після того, як футболіст зазнав ушкодження, він заявив, що не пропустить Євро-2024 і допоможе збірній України на турнірі в Німеччині. Наразі стали відомі точні терміни повернення захисника на поле.

Миколенко розпочне займатися з м'ячем 30 травня, а вже на 4 червня заплановано повернення футболіста до загальної групи. Віталій заявив, що добре почувається, і біль у нозі його не турбує. Він хоче якомога раніше вийти на поле.

Збірна України розпочне підготовку до Євро-2024 наприкінці травня у німецькому місті Нюрнберг. Команда Сергія Реброва зіграє товариський поєдинок із Бундестім 3 червня.

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