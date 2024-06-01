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Провалилась продажа Эвертона Миколенко

1 июня 2024 15:44
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Агабекян Карен
редактор
Провалилась продажа Эвертона Миколенко
Игроки "Эвертона". Фото: REUTERS/Phil Noble
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Английской премьер-лиге не появится еще один богатый клуб. Ливерпульский "Эвертон" не смогли продать инвесторам из США.

Нынешний владелец "Эвертона" Фархад Мошири в течение последнего года хочет продать клуб, сообщило BBC.

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Виталий Миколенко
Виталий Миколенко после матча "Эвертона". Фото: REUTERS/Chris Radburn

Почему не продали "Эвертон"

По информации источника, переговоры о покупке клуба вел американский инвестиционный фонд 777 Partners, которая владеет итальянским "Дженоа".

Договор о продаже "Эвертона" компании 777 Partners подписали в сентябре. Американцы до 1 июня должны были заплатить за клуб все необходимые средства, но они не были внесены на счета Мошири.

Как стало известно, 777 Partners просто не смогли найти необходимые средства.

После проваленной продажи клуба Мошири продолжит искать нового покупателя и будет руководить "Эвертоном" как и прежде.

Прошедший сезон "Эвертон" завершил на 15-й позиции в турнирной таблице.

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024. 

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца. 

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды.

"Карпаты" могут подписать бывшего игрока сборной Украины.

Виталий Миколенко
Эвертон
АПЛ
футбол

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