Провалилась продажа Эвертона Миколенко

Игроки "Эвертона". Фото: REUTERS/Phil Noble

В Английской премьер-лиге не появится еще один богатый клуб. Ливерпульский "Эвертон" не смогли продать инвесторам из США.

Нынешний владелец "Эвертона" Фархад Мошири в течение последнего года хочет продать клуб, сообщило BBC.

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Виталий Миколенко после матча "Эвертона". Фото: REUTERS/Chris Radburn

Почему не продали "Эвертон"

По информации источника, переговоры о покупке клуба вел американский инвестиционный фонд 777 Partners, которая владеет итальянским "Дженоа".

Договор о продаже "Эвертона" компании 777 Partners подписали в сентябре. Американцы до 1 июня должны были заплатить за клуб все необходимые средства, но они не были внесены на счета Мошири.

Как стало известно, 777 Partners просто не смогли найти необходимые средства.

После проваленной продажи клуба Мошири продолжит искать нового покупателя и будет руководить "Эвертоном" как и прежде.

Прошедший сезон "Эвертон" завершил на 15-й позиции в турнирной таблице.

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