Терзич назвав головні причини поразки Боруссії у фіналі Ліги чемпіонів

Едін Терзіч після матчу з "Реалом". Фото: Reuters/Lee Smith

Дортмундська "Боруссія" здивувала скептиків упевненою грою у матчі з мадридським "Реалом". У першому таймі фіналу Ліги чемпіонів німецька команда упустила чотири шанси, щоб забити гол.

Після перерви "Реал" змінив перебіг поєдинку та двічі забив "Боруссії", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головному тренеру "Боруссії" Едіну Терзічу було складно змиритися з поразкою у фіналі ЛЧ. Наставник німецької команди вважає, що його підопічні заслуговували на більше. Він визнав, що дортмундці готувалися здивувати суперника. Активність "Боруссії" у першому таймі була не випадковою.

Едін Терзіч керує грою "джмелів". Фото: Reuters/Carl Recine

Що Терзіч сказав про фінал ЛЧ

Наставник німецької команди відзначив характер і клас суперника, який витримав натиск "Боруссії" та зумів вирвати перемогу у поєдинку. Терзич шкодує, що Дортмунд не скористався шансами забити гол у ворота Тібо Куртуа.

"Боруссія" провела гарний матч, ми багато контратакували. Проблема полягає в тому, що нам так і не вдалося забити "Реалу", а вони реалізували свої шанси. Це досвід, якого Дортмунд не має. Ми повинні подякувати вболівальникам. "Боруссія" робила все, щоб вони були щасливі, але "Реал" просто сильніший", — розповів Терзіч.

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