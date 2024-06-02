Терзич назвав головні причини поразки Боруссії у фіналі Ліги чемпіонів
Дортмундська "Боруссія" здивувала скептиків упевненою грою у матчі з мадридським "Реалом". У першому таймі фіналу Ліги чемпіонів німецька команда упустила чотири шанси, щоб забити гол.
Після перерви "Реал" змінив перебіг поєдинку та двічі забив "Боруссії", повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Головному тренеру "Боруссії" Едіну Терзічу було складно змиритися з поразкою у фіналі ЛЧ. Наставник німецької команди вважає, що його підопічні заслуговували на більше. Він визнав, що дортмундці готувалися здивувати суперника. Активність "Боруссії" у першому таймі була не випадковою.
Що Терзіч сказав про фінал ЛЧ
Наставник німецької команди відзначив характер і клас суперника, який витримав натиск "Боруссії" та зумів вирвати перемогу у поєдинку. Терзич шкодує, що Дортмунд не скористався шансами забити гол у ворота Тібо Куртуа.
"Боруссія" провела гарний матч, ми багато контратакували. Проблема полягає в тому, що нам так і не вдалося забити "Реалу", а вони реалізували свої шанси. Це досвід, якого Дортмунд не має. Ми повинні подякувати вболівальникам. "Боруссія" робила все, щоб вони були щасливі, але "Реал" просто сильніший", — розповів Терзіч.
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