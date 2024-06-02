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Терзич назвав головні причини поразки Боруссії у фіналі Ліги чемпіонів

2 червня 2024 06:21
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Терзич назвав головні причини поразки Боруссії у фіналі Ліги чемпіонів
Едін Терзіч після матчу з "Реалом". Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дортмундська "Боруссія" здивувала скептиків упевненою грою у матчі з мадридським "Реалом". У першому таймі фіналу Ліги чемпіонів німецька команда упустила чотири шанси, щоб забити гол.

Після перерви "Реал" змінив перебіг поєдинку та двічі забив "Боруссії", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головному тренеру "Боруссії" Едіну Терзічу було складно змиритися з поразкою у фіналі ЛЧ. Наставник німецької команди вважає, що його підопічні заслуговували на більше. Він визнав, що дортмундці готувалися здивувати суперника. Активність "Боруссії" у першому таймі була не випадковою.

Едін Терзіч
Едін Терзіч керує грою "джмелів". Фото: Reuters/Carl Recine

Що Терзіч сказав про фінал ЛЧ

Наставник німецької команди відзначив характер і клас суперника, який витримав натиск "Боруссії" та зумів вирвати перемогу у поєдинку. Терзич шкодує, що Дортмунд не скористався шансами забити гол у ворота Тібо Куртуа.

"Боруссія" провела гарний матч, ми багато контратакували. Проблема полягає в тому, що нам так і не вдалося забити "Реалу", а вони реалізували свої шанси. Це досвід, якого Дортмунд не має. Ми повинні подякувати вболівальникам. "Боруссія" робила все, щоб вони були щасливі, але "Реал" просто сильніший", — розповів Терзіч.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Провалився продаж "Евертона" Миколенка.

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Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

футбол
Ліга чемпіонів
спорт
Боруссія Дортмунд
Едін Терзіч

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