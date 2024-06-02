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Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу

2 червня 2024 01:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу
Андрій Лунін із дружиною святкують перемогу "Реала". Фото: Reuters/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін допоміг своїй команді вийти у фінал Ліги чемпіонів. Він спостерігав за грою "королівського клубу" з дортмундською "Боруссією" з лави запасних.

Перемога "Реала" дозволила Луніну встановити історичне досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Андрій Лунін був основним футболістом "Реала" протягом більшої частини сезону 2023/2024. Тиждень тому українець захворів на грип і вибув зі стартового складу іспанської команди. Його замінив Тібо Куртуа.

Реал Мадрид переміг у фіналі Ліги чемпіонів
Футболісти "Реала" із Кубком чемпіонів. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Рекорд Луніна

"Реал" впорався з "Боруссією" у фіналі Ліги чемпіонів завдяки голам Даніеля Карвахаля та Вінісіуса Жуніора. Обидва м'ячі були забиті у другому таймі. "Королівський клуб" у 15 разів у своїй історії виграв цей трофей.

Ця перемога виявилася другою у кар'єрі Луніна. Він перемагав у Лізі чемпіонів у сезоні 2021/2022. На той раз "Реал" у вирішальному матчі обіграв у Парижі "Ліверпуль" (1:0). Проте того сезону українець був запасним футболістом мадридської команди.

Тепер Андрій Лунін став першим українцем, якому вдалося двічі здобути Лігу чемпіонів. Андрій Шевченко зумів один раз виграти цей трофей у складі "Мілану" (сезон 2002/2003), хоча взяв участь у двох фіналах.

Нагадаємо, Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу — про що йдеться. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Провалився продаж "Евертона" Миколенка.

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Андрій Лунін
Реал Мадрид
футбол
Ліга чемпіонів
спорт

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