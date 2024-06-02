Перемога Реала вивела Шахтар у груповий етап Ліги чемпіонів

Футболісти "Шахтаря" святкують перемогу у чемпіонаті України. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Мадридський "Реал" обіграв дортмундську "Боруссію" у фіналі Ліги чемпіонів-2024. Це 15 титул європейських чемпіонів для "королівського клубу".

Перемога іспанської команди допомогла донецькому "Шахтарю", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Реал" провів напружений поєдинок проти "Боруссії" у фіналі ЛЧ. У першому таймі німецька команда домінувала, а підопічні Едіна Терзіча втратила декілька моментів біля воріт Тібо Куртуа.

У другому таймі досвід та майстерність гравців "Реала" допомогли іспанцям забити два голи й довести поєдинок до впевненого тріумфу. Андрій Лунін виграв Лігу чемпіонів у складі "бланкос".

Гравці "Реала" святкують перемогу. Фото: Reuters/Claudia Greco

Хороша новина для "Шахтаря"

Успіх "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів автоматично гарантував "гірникам" місце у груповому етапі. Тепер підопічні Маріно Пушича опиняться у другому кошику під час жеребкування турніру.

Участь "Шахтаря" в основній сітці Ліги чемпіонів гарантує українському клубу 19 млн євро. За кожну перемогу "гірники" зможуть заробити по 2,6 млн євро.

Нагадаємо, Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу — про що йдеться.

Провалився продаж "Евертона" Миколенка.

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди.

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024.

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.