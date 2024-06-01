Боруссія здивувала Реал, але програла у фіналі Ліги чемпіонів — найкращі кадри матчу

Карвахаль забиває гол. Фото: Reuters/Claudia Greco

Мадридський "Реал" зустрівся з "Боруссією" з Дортмунда у фіналі Ліги чемпіонів на лондонському стадіоні "Уемблі". Іспанці були фаворитами протистояння, але німецька команда дала супернику відсіч.

У першому таймі дортмундці пропустили декілька чудових моментів біля воріт суперника, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Рюерсон над Вінісіусом. Фото: Reuters/Lee Smith

Чим "Боруссія" здивувала "Реал"

"Борусія" Дортмунд — "Реал" Мадрид — 0:2 (0:0)

Голи: Карвахаль, 74; Вінісіус, 83.

"Боруссія": Кобель — Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Емре Джан (капітан) (Мален, 80), Забітцер — Санчо (Байно-Гіттенс, 87), Брандт (Алле, 80), Адейємі (Ройс, 72) — Фюлькруг.

Тренер: Едін Терзіч.

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Начо (капітан), Менді — Вальверде, Камавінга, Кроос (Модрич, 85) — Беллінгем (Хоселу, 85) — Родріго (Мілітао, 90+1), Вінісіус (Васкес, 90+4).

Тренер: Карло Анчелотті.

Мадридська команда впевнено розпочала цей поєдинок, ніби не сумнівалася, що доведе його до перемоги. Але "Боруссія" протиставила супернику високу оборону і за будь-якої нагоди проводила контратаки. Поки Вінісіус та Вальверде не могли потрапити у площину воріт Кобеля, Адейємі та Брандт упустили шанси вивести "Боруссію" вперед. А Фюллькруг у середині першого тайму взагалі обіграв Куртуа, але пробив у штангу воріт "Реала".

Фюллькруг пробив у штангу. Фото: Reuters/Carl Recine

Наприкінці першого тайму мало не забив Забітцер. Куртуа, котрий до того моменту грав дуже невпевнено, зумів врятувати іспанську команду від пропущеного м'яча.

Після перерви підопічні Анчелотті активізувалися. Кроос зі штрафного направив м'яч у кут воріт "Боруссії". Кобель у чудовому кидку відбив удар досвідченого гравця мадридської команди.

Кобель рятує "Боруссію" після удару Крооса. Фото: Reuters/Carl Recine

На 57 хвилині міг забити Вальверде, якому завадили Шлоттербек та Кобель. Біля протилежних воріт Фюллькруг пробив головою в падінні з близької дистанції, і Куртуа в тому епізоді зіграв бездоганно. На 68 хвилині Вінісіус навісив у штрафний майданчик "Боруссії", де всі гравці "Реала" пролетіли повз м'яч, який мало не залетів у сітку.

Мадридці забили довгоочікуваний гол на 74 хвилині після розіграшу кутового. Кроос записав на свій рахунок результативну передачу в останньому матчі у своїй кар'єрі. Карвахаль "на другому поверсі" обіграв усіх, 0:1!

Буквально за три хвилини чудова комбінація "Реала" завершилася ударом Беллінгема з восьми метрів, але Шлоттербек у відчайдушному підкаті врятував свою команду. Потім Кобель відбив ще один удар Крооса зі штрафного. За хвилину Грегор перевів м'яч через поперечину після удару Камавінги. Але на 83-й хвилині Маатсен помилився на своїй половині поля. "Реал" швидко розіграв комбінацію, Беллінгем відпасував на Вінісіуса, який не схибив із середньої дистанції, 0:2! Через три хвилини Мален забив за "Боруссію", але гол не зарахували — Фюллькруг був в офсайді.

Вінісіус та Кроос. Фото: Reuters/Lee Smith

Мадридська команда знову обіграла суперника, хоча "Боруссія" просто могла реалізувати свої моменти у першому таймі. Команда Карло Анчелотті виграла Лігу чемпіонів 15 разів у історії. Заслужений результат та абсолютний рекорд.

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