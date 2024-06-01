Боруссия удивила Реал, но проиграла в финале Лиги чемпионов — лучшие кадры матча

Карвахаль забивает гол. Фото: Reuters/Claudia Greco

Мадридский "Реал" встретился с "Боруссией" из Дортмунда в финале Лиги чемпионов на лондонском стадионе "Уэмбли". Испанцы были фаворитами противостояния, но немецкая команда дала сопернику отпор.

В первом тайме дортмундцы упустили несколько прекрасных моментов у ворот соперника, сообщает портал Новини.LIVE.

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Рюэрсон над Винисиусом. Фото: Reuters/Lee Smith

Чем "Боруссия" удивила "Реал"

"Боруссия" Дортмунд — "Реал" Мадрид — 0:2 (0:0)

Голы: Карвахаль, 74; Винисиус, 83.

"Боруссия": Кобель — Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Эмре Джан (капитан) (Мален, 80), Забитцер — Санчо (Байно-Гиттенс, 87), Брандт (Алле, 80), Адейеми (Ройс, 72) — Фюллькруг.

Тренер: Эдин Терзич.

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Начо (капитан), Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос (Модрич, 85) — Беллингем (Хоселу, 85) — Родриго (Милитао, 90+1), Винисиус (Васкес, 90+4).

Тренер: Карло Анчелотти.

Мадридская команда уверенно начала этот поединок, будто не сомневалась в том, что доведет его до победы. Но "Боруссия" противопоставила сопернику высокую оборону и при любой возможности проводила контратаки. Пока Винисиус и Вальверде не могли попасть в створ ворот Кобеля, Адейеми и Брандт упустили шансы вывести "Боруссию" вперед. А Фюллькруг в середине первого тайма и вовсе обыграл Куртуа, но пробил в штангу ворот "Реала".

Фюллькруг пробил в штангу. Фото: Reuters/Carl Recine

В конце первого тайма едва не забил Забитцер. Куртуа, который до того момента играл очень неуверенно, сумел спасти испанскую команду от пропущенного мяча.

После перерыва подопечные Анчелотти активизировались. Кроос со штрафного направил мяч в угол ворот "Боруссии". Кобель в прекрасном броске отразил удар опытного игрока мадридской команды.

Кобель спасает "Боруссию" после удара Крооса. Фото: Reuters/Carl Recine

На 57 минуте мог забить Вальверде, которому помешали Шлоттербек и Кобель. У противоположных ворот Фюллькруг пробил головой в падении с близкой дистанции, и Куртуа в том эпизоде сыграл безупречно. На 68 минуте Винисиус навесил в штрафную "Боруссии", где все игроки "Реала" пролетели мимо мяча, который чуть не залетел в сетку.

Мадридцы забили долгожданный гол на 74 минуте после розыгрыша углового. Кроос записал на свой счет результативную передачу в последнем матче в своей карьере. Карвахаль "на втором этаже" обыграл всех, 0:1!

Буквально через три минуты красивая комбинация "Реала" завершилась ударом Беллингема с восьми метров, но Шлоттербек в отчаянном подкате спас свою команду. Затем Кобель отбил еще один удар Крооса со штрафного. Через минуту Грегор перевел мяч через перекладину после удара Камавинги. Но на 83 минуте Маатсен ошибся на своей половине поля. "Реал" быстро разыграл комбинацию, Беллингем отпасовал на Винисиуса, который не промахнулся со средней дистанции, 0:2! Через три минуты Мален забил за "Боруссию", но гол не засчитали — Фюллькруг был в офсайде.

Винисиус и Кроос. Фото: Reuters/Lee Smith

Мадридская команда снова обыграла соперника, хотя "Боруссия" просто могла реализовать свои моменты в первом тайме. Команда Карло Анчелотти выиграла Лигу чемпионов 15 раз в истории. Заслуженный результат и абсолютный рекорд.

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