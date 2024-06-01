Боруссия доминирует над Реалом в середине первого тайма — Куртуа спасла штанга

Никлас Фюллькруг пробил мимо Тибо Куртуа. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал" противостоят друг другу в финале Лиги чемпионов. Немецкая команда упустила несколько хороших моментов забить гол.

Ворота мадридского "Реала" спасла штанга в середине первого тайма, сообщает портал Новини.LIVE.

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Карим Адейеми в борьбе с Карвахалем. Фото: Reuters/Claudia Greco

Моменты "Боруссии"

Подопечные Эдина Терзича упустили три хороших момента к 25 минуте матча. Сначала Фюллькруг ассистировал Брандту, который с восьми метров пробил мимо штанги. Вскоре Адейеми обыграл Куртуа, но сместился в сторону и не сумел пройти защитника "Реала".

БоруЛучший момент "Боруссии" создал Никлас Фюллькруг. Форвард оказался на ударной позиции у ворот "Реала" и пробил низом мимо Куртуа. Мяч попал в штангу и отскочил в поле.

У ворота Грегора Кобеля почти не было опасных моментов. Вальверде и Винисиус били со средней дистанции, но не попали в створ.

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