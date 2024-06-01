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Боруссия доминирует над Реалом в середине первого тайма — Куртуа спасла штанга

1 июня 2024 22:37
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Боруссия доминирует над Реалом в середине первого тайма — Куртуа спасла штанга
Никлас Фюллькруг пробил мимо Тибо Куртуа. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал" противостоят друг другу в финале Лиги чемпионов. Немецкая команда упустила несколько хороших моментов забить гол. 

Ворота мадридского "Реала" спасла штанга в середине первого тайма, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Тибо Куртуа вернулся в ворота "Реала" из-за того, что Андрей Лунин переболел гриппом и не тренировался почти неделю. Бельгийский голкипер играет довольно неуверенно, чем пытается воспользоваться немецкая команда. 

Финал Лиги чемпионов Боруссия — Реал Мадрид
Карим Адейеми в борьбе с Карвахалем. Фото: Reuters/Claudia Greco

Моменты "Боруссии" 

Подопечные Эдина Терзича упустили три хороших момента к 25 минуте матча. Сначала Фюллькруг ассистировал Брандту, который с восьми метров пробил мимо штанги. Вскоре Адейеми обыграл Куртуа, но сместился в сторону и не сумел пройти защитника "Реала". 

БоруЛучший момент "Боруссии" создал Никлас Фюллькруг. Форвард оказался на ударной позиции у ворот "Реала" и пробил низом мимо Куртуа. Мяч попал в штангу и отскочил в поле. 

У ворота Грегора Кобеля почти не было опасных моментов. Вальверде и Винисиус били со средней дистанции, но не попали в створ. 

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

Провалилась продажа "Эвертона" Миколенко.

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024. 

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Реал Мадрид
футбол
Лига чемпионов
спорт
Боруссия Дортмунд

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