Боруссия доминирует над Реалом в середине первого тайма — Куртуа спасла штанга
Дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал" противостоят друг другу в финале Лиги чемпионов. Немецкая команда упустила несколько хороших моментов забить гол.
Ворота мадридского "Реала" спасла штанга в середине первого тайма, сообщает портал Новини.LIVE.
Тибо Куртуа вернулся в ворота "Реала" из-за того, что Андрей Лунин переболел гриппом и не тренировался почти неделю. Бельгийский голкипер играет довольно неуверенно, чем пытается воспользоваться немецкая команда.
Моменты "Боруссии"
Подопечные Эдина Терзича упустили три хороших момента к 25 минуте матча. Сначала Фюллькруг ассистировал Брандту, который с восьми метров пробил мимо штанги. Вскоре Адейеми обыграл Куртуа, но сместился в сторону и не сумел пройти защитника "Реала".
БоруЛучший момент "Боруссии" создал Никлас Фюллькруг. Форвард оказался на ударной позиции у ворот "Реала" и пробил низом мимо Куртуа. Мяч попал в штангу и отскочил в поле.
У ворота Грегора Кобеля почти не было опасных моментов. Вальверде и Винисиус били со средней дистанции, но не попали в створ.
Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.
Провалилась продажа "Эвертона" Миколенко.
Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.
Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.
Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды.
Читайте Новини.LIVE!