Боруссія домінує над Реалом у середині першого тайму — Куртуа врятувала штанга
Дортмундська "Боруссія" та мадридський "Реал" протистоять один одному у фіналі Ліги чемпіонів. Німецька команда втратила декілька непоганих моментів забити гол.
Ворота мадридського "Реала" врятувала штанга у середині першого тайму, повідомляє портал Новини.LIVE.
Тібо Куртуа повернувся у ворота "Реала" через те, що Андрій Лунін хворів на грип і не тренувався майже тиждень. Бельгійський голкіпер грає досить невпевнено, чим намагається скористатися німецька команда.
Моменти "Боруссії"
Підопічні Едіна Терзіча втратили три добрі моменти до 25 хвилини матчу. Спочатку Фюллькруг асистував Брандту, який з восьми метрів пробив повз штангу. Незабаром Адейємі обіграв Куртуа, але змістився убік і не зумів пройти захисника "Реала".
Найкращий момент "Боруссії" створив Ніклас Фюллькруг. Форвард опинився на ударній позиції біля воріт "Реала" і пробив низом повз Куртуа. М'яч влучив у штангу та відскочив у поле.
Біля воріт Грегора Кобеля майже не було небезпечних моментів. Вальверде та Вінісіус били із середньої дистанції, але не влучили у площину воріт.
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