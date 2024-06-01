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Боруссія домінує над Реалом у середині першого тайму — Куртуа врятувала штанга

1 червня 2024 22:37
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Боруссія домінує над Реалом у середині першого тайму — Куртуа врятувала штанга
Ніклас Фюллькруг пробив повз Тібо Куртуа. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дортмундська "Боруссія" та мадридський "Реал" протистоять один одному у фіналі Ліги чемпіонів. Німецька команда втратила декілька непоганих моментів забити гол.

Ворота мадридського "Реала" врятувала штанга у середині першого тайму, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Фінал Ліги чемпіонів Боруссія - Реал Мадрид
Карім Адейємі у боротьбі з Карвахалем. Фото: Reuters/Claudia Greco

Моменти "Боруссії"

Підопічні Едіна Терзіча втратили три добрі моменти до 25 хвилини матчу. Спочатку Фюллькруг асистував Брандту, який з восьми метрів пробив повз штангу. Незабаром Адейємі обіграв Куртуа, але змістився убік і не зумів пройти захисника "Реала".

Найкращий момент "Боруссії" створив Ніклас Фюллькруг. Форвард опинився на ударній позиції біля воріт "Реала" і пробив низом повз Куртуа. М'яч влучив у штангу та відскочив у поле.

Біля воріт Грегора Кобеля майже не було небезпечних моментів. Вальверде та Вінісіус били із середньої дистанції, але не влучили у площину воріт.

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Реал Мадрид
футбол
Ліга чемпіонів
спорт
Боруссія Дортмунд

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