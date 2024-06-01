Відомі склади на фінал ЛЧ Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид

Вболівальники на шляху на стадіон "Вемблі". Фото: Reuters/Paul Childs

У фіналі Ліги чемпіонів зустрічаються "Боруссія" (Дортмунд) та "Реал" (Мадрид). Команди грають на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Тренери Едін Терзіч та Карло Анчелотті назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Кубок Ліги чемпіонів на стадіоні "Вемблі". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Склади на матч "Боруссія" — "Реал"

"Боруссія" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забітцер, Маатсен, Емре Джан (капітан), Рюерсон, Адейємі.

Тренер: Едін Терзіч.

"Реал" Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Начо (капітан), Менді, Вальверде, Камавінга, Кроос, Беллінгем, Родріго, Вінісіус.

Тренер: Карло Анчелотті.

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