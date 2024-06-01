Відомі склади на фінал ЛЧ Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид
У фіналі Ліги чемпіонів зустрічаються "Боруссія" (Дортмунд) та "Реал" (Мадрид). Команди грають на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Тренери Едін Терзіч та Карло Анчелотті назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Українець Андрій Лунін розпочне фінал Ліги чемпіонів на лаві запасних. Він захворів на грип за декілька днів до матчу і поступився місцем в основі Тібо Куртуа. Тренери обох команд виставили на гру найсильніших футболістів.
Склади на матч "Боруссія" — "Реал"
"Боруссія" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забітцер, Маатсен, Емре Джан (капітан), Рюерсон, Адейємі.
Тренер: Едін Терзіч.
"Реал" Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Начо (капітан), Менді, Вальверде, Камавінга, Кроос, Беллінгем, Родріго, Вінісіус.
Тренер: Карло Анчелотті.
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