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Лунін підтримав Реал перед фіналом Ліги чемпіонів попри хворобу

1 червня 2024 20:16
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Лунін підтримав Реал перед фіналом Ліги чемпіонів попри хворобу
Андрій Лунін та Джуд Беллінгем. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін приєднався до іспанської команди у Лондоні. Він потрапив у заявку "королівського клубу" на фінал Ліги чемпіонів.

Вихід Луніна на поле майже повністю виключено, повідомляє Marca.

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Андрій Лунін проведе на лаві запасних фінальний матч Ліги чемпіонів, у якому його команда зіграє з "Боруссією" (Дортмунд). Українець майже весь сезон був основним воротарем "бланкос", але головний поєдинок пропустить через хворобу.

Андрій Лунін
Андрій Лунін із гравцями "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунін вже на "Вемблі"

За декілька днів до фіналу Ліги чемпіонів голкіпер захворів на грип. Він не тренувався та втратив місце в основі іспанської команди. У стартовому складі "Реала" вийде Тібо Куртуа, для якого це буде перший матч ЛЧ цього сезону.

Лікарі рекомендували Луніну залишитись вдома, але він приїхав до Лондона, щоб підтримати партнерів по команді. Андрій самостійно діставався Великобританії, щоб виключити ризик заразити когось із футболістів "Реала". Українець з'явиться на полі лише у тому випадку, якщо Тібо Куртуа отримає травму.

Нагадаємо, Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу — про що йдеться. 

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Андрій Лунін
Реал Мадрид
футбол
Ліга чемпіонів
спорт

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