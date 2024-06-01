Лунін підтримав Реал перед фіналом Ліги чемпіонів попри хворобу

Андрій Лунін та Джуд Беллінгем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін приєднався до іспанської команди у Лондоні. Він потрапив у заявку "королівського клубу" на фінал Ліги чемпіонів.

Вихід Луніна на поле майже повністю виключено, повідомляє Marca.

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Андрій Лунін із гравцями "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунін вже на "Вемблі"

За декілька днів до фіналу Ліги чемпіонів голкіпер захворів на грип. Він не тренувався та втратив місце в основі іспанської команди. У стартовому складі "Реала" вийде Тібо Куртуа, для якого це буде перший матч ЛЧ цього сезону.

Лікарі рекомендували Луніну залишитись вдома, але він приїхав до Лондона, щоб підтримати партнерів по команді. Андрій самостійно діставався Великобританії, щоб виключити ризик заразити когось із футболістів "Реала". Українець з'явиться на полі лише у тому випадку, якщо Тібо Куртуа отримає травму.

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