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Лунин поддержал Реал перед финалом Лиги чемпионов несмотря на болезнь

1 июня 2024 20:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин поддержал Реал перед финалом Лиги чемпионов несмотря на болезнь
Андрей Лунин и Джуд Беллингем. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин присоединился к испанской команде в Лондоне. Он попал в заявку "королевского клуба" на финал Лиги чемпионов. 

Выход Лунина на поле почти полностью исключен, сообщает Marca

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Андрей Лунин проведет на скамейке запасных финальный матч Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с "Боруссией" (Дортмунд). Украинец почти весь сезон был основным вратарем "бланкос", но главный поединок пропустит из-за болезни. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин с игроками "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунин уже на "Уэмбли" 

За несколько дней до финала Лиги чемпионов голкипер заболел гриппом. Он не тренировался и потерял место в основе испанской команды. В стартовом составе "Реала" выйдет Тибо Куртуа, для которого это будет первый матч ЛЧ в нынешнем сезоне. 

Врачи рекомендовали Лунину остаться дома, но он приехал в Лондон, чтобы поддержать партнеров по команде. Андрей самостоятельно добирался в Великобританию, чтобы исключить риск заразить кого-то из футболистов "Реала". Украинец появится на поле только в том случае, если Тибо Куртуа получит травму. 

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

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Андрей Лунин
Реал Мадрид
футбол
Лига чемпионов
спорт

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