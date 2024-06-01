Лунин поддержал Реал перед финалом Лиги чемпионов несмотря на болезнь

Андрей Лунин и Джуд Беллингем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин присоединился к испанской команде в Лондоне. Он попал в заявку "королевского клуба" на финал Лиги чемпионов.

Выход Лунина на поле почти полностью исключен, сообщает Marca.

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Андрей Лунин проведет на скамейке запасных финальный матч Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с "Боруссией" (Дортмунд). Украинец почти весь сезон был основным вратарем "бланкос", но главный поединок пропустит из-за болезни.

Андрей Лунин с игроками "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунин уже на "Уэмбли"

За несколько дней до финала Лиги чемпионов голкипер заболел гриппом. Он не тренировался и потерял место в основе испанской команды. В стартовом составе "Реала" выйдет Тибо Куртуа, для которого это будет первый матч ЛЧ в нынешнем сезоне.

Врачи рекомендовали Лунину остаться дома, но он приехал в Лондон, чтобы поддержать партнеров по команде. Андрей самостоятельно добирался в Великобританию, чтобы исключить риск заразить кого-то из футболистов "Реала". Украинец появится на поле только в том случае, если Тибо Куртуа получит травму.

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

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