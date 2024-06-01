Известны составы на финал ЛЧ Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
В финале Лиги чемпионов встречаются "Боруссия" (Дортмунд) и "Реал" (Мадрид). Команды играют на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Тренеры Эдин Терзич и Карло Анчелотти назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
Украинец Андрей Лунин начнет финал Лиги чемпионов на скамейке запасных. Он заболел гриппом за несколько дней до матча и уступил место в основе Тибо Куртуа. Тренеры обеих команд выставили на игру сильнейших футболистов.
Составы на матч "Боруссия" — "Реал"
"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Рюэрсон, Адейеми.
Тренер: Эдин Терзич.
"Реал" Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Начо (капитан), Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.
Тренер: Карло Анчелотти.
Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.
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