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Известны составы на финал ЛЧ Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид

1 июня 2024 20:54
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Известны составы на финал ЛЧ Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Болельщики по пути на стадион "Уэмбли". Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В финале Лиги чемпионов встречаются "Боруссия" (Дортмунд) и "Реал" (Мадрид). Команды играют на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. 

Тренеры Эдин Терзич и Карло Анчелотти назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Украинец Андрей Лунин начнет финал Лиги чемпионов на скамейке запасных. Он заболел гриппом за несколько дней до матча и уступил место в основе Тибо Куртуа. Тренеры обеих команд выставили на игру сильнейших футболистов. 

Финал Лиги чемпионов Боруссия — Реал Мадрид
Кубок Лиги чемпионов на стадионе "Уэмбли". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Составы на матч "Боруссия" — "Реал" 

"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Рюэрсон, Адейеми. 

Тренер: Эдин Терзич. 

"Реал" Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Начо (капитан), Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус. 

Тренер: Карло Анчелотти.  

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

Провалилась продажа "Эвертона" Миколенко.

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024. 

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца. 

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды.

Реал Мадрид
футбол
Лига чемпионов
спорт
Боруссия Дортмунд

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