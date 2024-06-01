Известны составы на финал ЛЧ Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид

Болельщики по пути на стадион "Уэмбли". Фото: Reuters/Paul Childs

В финале Лиги чемпионов встречаются "Боруссия" (Дортмунд) и "Реал" (Мадрид). Команды играют на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Тренеры Эдин Терзич и Карло Анчелотти назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Кубок Лиги чемпионов на стадионе "Уэмбли". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Составы на матч "Боруссия" — "Реал"

"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Рюэрсон, Адейеми.

Тренер: Эдин Терзич.

"Реал" Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Начо (капитан), Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Тренер: Карло Анчелотти.

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