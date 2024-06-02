Победа Реала вывела Шахтер в групповой этап Лиги чемпионов

Футболисты "Шахтера" празднуют победу в чемпионате Украины. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" в финале Лиги чемпионов-2024. Эта 15 титул европейских чемпионов для "королевского клуба".

Победа испанской команды помогла донецкому "Шахтеру", сообщает портал Новини.LIVE.

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"Реал" провел напряженный поединок против "Боруссии" в финале ЛЧ. В первом тайме немецкая команда доминировала, а подопечные Эдина Терзича упустила несколько моментов у ворот Тибо Куртуа.

Во втором тайме опыт и мастерство игроков "Реала" помогло испанцам забить два гола и довести поединок до уверенного триумфа. Андрей Лунин выиграл Лигу чемпионов в составе "бланкос".

Игроки "Реала" празднуют победу. Фото: Reuters/Claudia Greco

Хорошая новость для "Шахтера"

Успех "Реала" в финале Лиги чемпионов автоматически гарантировал "горнякам" место в групповом этапе. Теперь подопечные Марино Пушича окажутся во второй корзине во время жеребьевки турнира.

Участие "Шахтера" в основной сетку Лиги чемпионов гарантирует украинскому клубу 19 млн евро. За каждую победу "горняки" смогут заработать по 2,6 млн евро.

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

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