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Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола

2 июня 2024 01:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола
Андрей Лунин с женой празднуют победу "Реала". Фото: Reuters/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин помог своей команде выйти в финал Лиги чемпионов. Он наблюдал за игрой "королевского клуба" с дортмундской "Боруссией" со скамейки запасных.

Победа "Реала" позволила Лунину установить историческое достижение, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Андрей Лунин был основным футболистом "Реала" на протяжение большей части сезона 2023/2024. Неделю назад украинец заболел гриппом и выбыл из стартового состава испанской команды. Его заменил Тибо Куртуа. 

Реал Мадрид победил в финале Лиге чемпионов
Футболисты "Реала" с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Рекорд Лунина 

"Реал" справился с "Боруссией" в финале Лиги чемпионов благодаря голам Даниэля Карвахаля и Винисиуса Жуниора. Оба мяча были забиты во втором тайме. "Королевский клуб" в 15 раз в своей истории выиграл этот трофей. 

Эта победа оказалась второй в карьере Лунина. Он побеждал в Лиге чемпионов в сезоне 2021/2022. В тот раз "Реал" в решающем матче обыграл в Париже "Ливерпуль" (1:0). Однако в том сезоне украинец был запасным футболистом мадридской команды. 

Теперь Андрей Лунин стал первым украинцем, которому удалось дважды завоевать Лигу чемпионов. Андрей Шевченко сумел один раз выиграть этот трофей в составе "Милана" (сезон 2002/2003), хотя принял участие в двух финалах. 

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

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Андрей Лунин
Реал Мадрид
футбол
Лига чемпионов
спорт

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