Терзич назвал главный причины поражения Боруссии в финале Лиги чемпионов

Эдин Терзич после матча с "Реалом". Фото: Reuters/Lee Smith

Дортмундская Боруссия удивила скептиков уверенной игрой в матче с мадридским Реалом. В первом тайме финала Лиги чемпионов немецкая команда упустила четыре шанса, чтобы забить гол.

После перерыва "Реал" изменил ход поединка и дважды забил "Боруссии", сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главному тренеру "Боруссии" Эдину Терзичу было сложно смириться с поражением в финале ЛЧ. Наставник немецкой команды считает, что его подопечные заслуживали большего. Он признал, что дортмундцы готовились удивить соперника. Активность "Боруссии" в первом тайме была не случайной.

Эдин Терзич руководит игрой "шмелей". Фото: Reuters/Carl Recine

Что Терзич сказал о финале ЛЧ

Наставник немецкой команды отметил характер и класс соперника, который выдержал натиск "Боруссии" и сумел вырвать победу в поединке. Терзич сожалеет о том, что Дортмунд не воспользовался шансами забить гол в ворота Тибо Куртуа.

"Боруссия" провела хороший матч, мы много контратаковали. Проблема заключается в том, что нам так и не удалось забить "Реалу", а они свои шансы реализовали. Это опыт, которого у Дортмунда нет. Мы должны поблагодарить болельщиков. "Боруссия" делала все, чтобы они были счастливы, но "Реал" просто сильнее", — рассказал Терзич.

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