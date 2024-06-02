Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере

Юрий Максимов во время тренировки "Днепра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Руководство украинского клуба "Днепр-1" приложит максимум усилий, чтобы сохранить нынешний тренерский штаб. Юрий Максимов продолжит с работать командой.

Тренер принял решение остаться в "Днепре-1", сообщает "Футбол 24".

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Юрий Максимов возглавил "Днепр-1" в сентябре 2023 года. Он подписал соглашение сроком на два года. В первый же сезон тренер сумел вывести команду на четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Это означает, что "Днепр-1" сыграет в еврокубках.

Юрий Максимов спорит с судьей. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Максимов остается в клубе

Тренер всерьез думал над тем, чтобы уйти из клуба. Причиной этому стали финансовые проблемы "Днепра-1". Еще зимой начала расти задолженность перед футболистами и тренерами команды.

Однако за последнюю неделю ситуация изменилась. Стало известно, что задолженность по зарплате перед игроками погасят на средства продаж лидеров команды. Александр Пихаленок, Эдуард Сарапий и еще несколько игроков будут выставлены на трансфер. Руководство клуба решило, что рассмотрит все предложения из других клубов по отношению к своим футболистам.

В следующем сезоне Юрий Максимов будет формировать состав "Днепра-1" из молодых воспитанников клуба и тех игроков, которые останутся в команде.

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