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Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере

2 июня 2024 10:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере
Юрий Максимов во время тренировки "Днепра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство украинского клуба "Днепр-1" приложит максимум усилий, чтобы сохранить нынешний тренерский штаб. Юрий Максимов продолжит с работать командой. 

Тренер принял решение остаться в "Днепре-1", сообщает "Футбол 24". 

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Юрий Максимов возглавил "Днепр-1" в сентябре 2023 года. Он подписал соглашение сроком на два года. В первый же сезон тренер сумел вывести команду на четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Это означает, что "Днепр-1" сыграет в еврокубках. 

Юрий Максимов
Юрий Максимов спорит с судьей. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Максимов остается в клубе 

Тренер всерьез думал над тем, чтобы уйти из клуба. Причиной этому стали финансовые проблемы "Днепра-1". Еще зимой начала расти задолженность перед футболистами и тренерами команды. 

Однако за последнюю неделю ситуация изменилась. Стало известно, что задолженность по зарплате перед игроками погасят на средства продаж лидеров команды. Александр Пихаленок, Эдуард Сарапий и еще несколько игроков будут выставлены на трансфер. Руководство клуба решило, что рассмотрит все предложения из других клубов по отношению к своим футболистам.

В следующем сезоне Юрий Максимов будет формировать состав "Днепра-1" из молодых воспитанников клуба и тех игроков, которые останутся в команде.

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

Победа "Реала" вывела "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

Провалилась продажа "Эвертона" Миколенко.

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

спорт
тренер
футбол
Днепр-1
Юрий Максимов

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