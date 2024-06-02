Німеччина — Україна — де і коли дивитись матч збірних перед Євро-2024

Голкіпер Георгій Бущан та тренер Сергій Ребров. Фото: УАФ

У рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу збірна України проведе товариський матч із Німеччиною. Поєдинок пройде у німецькому Нюрнберзі.

Команда Сергія Реброва вже декілька днів готується до серії контрольних спарингів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України зіграє із Німеччиною у понеділок, 3 червня. Матч пройде на арені "Макс-Морлок-Штадіон" у місті Нюрнберг. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Роман Яремчук під час тренування. Фото: УАФ

Де дивитись матч Німеччина — Україна

Уболівальники зможуть побачити товариський поєдинок збірних онлайн у прямому ефірі. Перегляд матчу Німеччина — Україна буде доступний на MEGOGO у підписках "Максимальна" та "Спорт". Також гру можна буде переглянути на платформі Volia TV.

Це буде десята зустріч суперників. Раніше збірна України ніколи не вигравала у Німеччини. Бундестім перемагала "синьо-жовтих" у п'яти випадках із дев'яти.

Сергій Ребров дебютував на посаді наставника збірної України саме у матчі із Німеччиною. Тоді команди зіграли внічию з рахунком 3:3.

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