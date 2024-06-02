Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Німеччина — Україна — де і коли дивитись матч збірних перед Євро-2024 arrow

Німеччина — Україна — де і коли дивитись матч збірних перед Євро-2024

2 червня 2024 10:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Німеччина — Україна — де і коли дивитись матч збірних перед Євро-2024
Голкіпер Георгій Бущан та тренер Сергій Ребров. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу збірна України проведе товариський матч із Німеччиною. Поєдинок пройде у німецькому Нюрнберзі.

Команда Сергія Реброва вже декілька днів готується до серії контрольних спарингів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Збірна України зіграє із Німеччиною у понеділок, 3 червня. Матч пройде на арені "Макс-Морлок-Штадіон" у місті Нюрнберг. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України
Роман Яремчук під час тренування. Фото: УАФ

Де дивитись матч Німеччина — Україна

Уболівальники зможуть побачити товариський поєдинок збірних онлайн у прямому ефірі. Перегляд матчу Німеччина — Україна буде доступний на MEGOGO у підписках "Максимальна" та "Спорт". Також гру можна буде переглянути на платформі Volia TV.

Це буде десята зустріч суперників. Раніше збірна України ніколи не вигравала у Німеччини. Бундестім перемагала "синьо-жовтих" у п'яти випадках із дев'яти.

Сергій Ребров дебютував на посаді наставника збірної України саме у матчі із Німеччиною. Тоді команди зіграли внічию з рахунком 3:3.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі. 

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Збірна Німеччини з футболу
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном