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Германия — Украина — где и когда смотреть матч сборных перед Евро-2024

2 июня 2024 10:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Германия — Украина — где и когда смотреть матч сборных перед Евро-2024
Голкипер Георгий Бущан и тренер Сергей Ребров. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией. Поединок пройдет в немецком Нюрнберге. 

Команда Сергея Реброва уже несколько дней готовится к серии контрольных спаррингов, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Украины сыграет с Германией в понедельник, 3 июня. Матч пройдет на арене "Макс-Морлок-Штадион" в городе Нюрнберг. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. 

Сборная Украины
Роман Яремчук во время тренировки. Фото: УАФ

Где смотреть матч Германия — Украина 

Болельщики смогут увидеть товарищеский поединок сборных онлайн в прямом эфире. Просмотр матча Германия — Украина будет доступен на MEGOGO в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также игру можно будет посмотреть на платформе Volia TV.  

Это будет десятая встреча соперников. Ранее сборная Украины никогда не выигрывала у Германии. Бундестим побеждала "сине-желтых" в пяти случаях из девяти. 

Сергей Ребров дебютировал на посту наставника сборной Украины именно в матче с Германией. Тогда команды сыграли вничью со счетом 3:3. 

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

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Сборная Германии по футболу
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт

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