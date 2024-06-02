Германия — Украина — где и когда смотреть матч сборных перед Евро-2024

Голкипер Георгий Бущан и тренер Сергей Ребров. Фото: УАФ

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией. Поединок пройдет в немецком Нюрнберге.

Команда Сергея Реброва уже несколько дней готовится к серии контрольных спаррингов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины сыграет с Германией в понедельник, 3 июня. Матч пройдет на арене "Макс-Морлок-Штадион" в городе Нюрнберг. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Германия — Украина

Болельщики смогут увидеть товарищеский поединок сборных онлайн в прямом эфире. Просмотр матча Германия — Украина будет доступен на MEGOGO в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также игру можно будет посмотреть на платформе Volia TV.

Это будет десятая встреча соперников. Ранее сборная Украины никогда не выигрывала у Германии. Бундестим побеждала "сине-желтых" в пяти случаях из девяти.

Сергей Ребров дебютировал на посту наставника сборной Украины именно в матче с Германией. Тогда команды сыграли вничью со счетом 3:3.

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