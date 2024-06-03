Кривбасс получил предложения продать Дибанго в Европу — какое решение приняли в клубе

Иван Дибанго. Фото: Кривбасс

Криворожский "Кривбасс" получил предложения о продаже защитника Ивана Дибанго. Есть варианты продать легионера в чемпионаты Франции или Швейцарии.

Об этом сообщает ТаТоТакое, передает Новини.LIVE.

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По информации источника, предметный интерес к футболисту проявили "Базель" и "Брест". Французский клуб сделал конкретное предложение в 3 млн евро, но получил отказ.

Дибанго нужен для еврокубков

Руководство "Кривбасса" приняло решение сохранить Дибанго для решения задачи выхода в групповой турнир одного из еврокубков.

В этом сезоне Иван отметился 1 голом и 5 ассистами в 28 матчах за Кривбасс.

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