Кривбасс получил предложения продать Дибанго в Европу — какое решение приняли в клубе
Криворожский "Кривбасс" получил предложения о продаже защитника Ивана Дибанго. Есть варианты продать легионера в чемпионаты Франции или Швейцарии.
Об этом сообщает ТаТоТакое, передает Новини.LIVE.
По информации источника, предметный интерес к футболисту проявили "Базель" и "Брест". Французский клуб сделал конкретное предложение в 3 млн евро, но получил отказ.
Дибанго нужен для еврокубков
Руководство "Кривбасса" приняло решение сохранить Дибанго для решения задачи выхода в групповой турнир одного из еврокубков.
В этом сезоне Иван отметился 1 голом и 5 ассистами в 28 матчах за Кривбасс.
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