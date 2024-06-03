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Кривбасс получил предложения продать Дибанго в Европу — какое решение приняли в клубе

3 июня 2024 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кривбасс получил предложения продать Дибанго в Европу — какое решение приняли в клубе
Иван Дибанго. Фото: Кривбасс
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Криворожский "Кривбасс" получил предложения о продаже защитника Ивана Дибанго. Есть варианты продать легионера в чемпионаты Франции или Швейцарии.

Об этом сообщает ТаТоТакое, передает Новини.LIVE.

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По информации источника, предметный интерес к футболисту проявили "Базель" и "Брест". Французский клуб сделал конкретное предложение в 3 млн евро, но получил отказ.

Дибанго нужен для еврокубков

Руководство "Кривбасса" приняло решение сохранить Дибанго для решения задачи выхода в групповой турнир одного из еврокубков.

В этом сезоне Иван отметился 1 голом и 5 ассистами в 28 матчах за Кривбасс. 

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

Победа "Реала" вывела "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере. 

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды.

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

Футбол трансферы
Кривбасс
УПЛ
Франция

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