В классическом противостоянии Вернидуба и Григорчука Кривбасс победил Черноморец

Матч "Черноморец" — "Кривбасс". Фото: "Кривбасс"

В 25-м туре Украинской премьер-лиги "Черноморец" принимал "Кривбасс". Зрители снова увидели классическое противостояние главных тренеров Романа Григорчука и Юрия Вернидуба.

Матч закончился победой "Кривбасса" со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Черноморец" — "Кривбасс"

Команды постепенного начали создавать моменты и в первые 20 мин одесситы действовали активнее. После этого у криворожцев также были очень хорошие эпизоды.

Однако на 44-й минуте забил "Черноморец". Брагару получил мяч в штрафной площадке и накрутил двух соперников, а третий к нему даже не подошел. В этой ситуации Максим пробил — 1:0.

"Кривбасс" после перерыва пришел в себя и отыгрался уже на 55-й секунде. После паса из центра поля Лунев реализовал выход один на один — 1:1.

После гола Лунева на поле была только одна команда и это "Кривбасс". Гости создавали момент за моментом и добились цели на 72-й минуте. После подачи с правого фланга на ближнюю штангу Бандейра забил головой — 1:2.

Подопечные Вернидуба продолжили создавать моменты и могли забивать еще один-два мяча.

"Черноморец" — "Кривбасс" — 1:2

Голы: Брагару, 44 — Лунев, 47, Бандейра, 72

"Черноморец": Варакута — Путря, Салюк, Гучек (Иеде, 80), Ермаков — Альваренга (О. Кузык, 80), Васильев (Огиря, 50), Брагару — Бадибанга (Голуб, 90), Авагимян, Штогрин.

"Кривбасс": Маханьков — Бандейра (По, 90), Сантини, Стецьков, Дибанго - Бизимана, Хомченовский — Д. Кузик (Понедельник 82), Лунев (Твердохлеб, 76), Соса (Микитишин, 46) — Кожушко (Задерака, 46).

Предупреждения: Васильев, Авагимян, Ермаков, Огиря — Лунев, По

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