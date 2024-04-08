Український гранд намагався "вкрасти" таланти Кривбасу після обстрілу академії
Внаслідок обстрілу Дніпра 2 квітня постраждав Дніпровський професійний коледж спорту. На його базі знаходиться футбольна академія криворізького "Кривбасу".
Про ситуацію із наслідками атаки на футбольну інфраструктуру в інтерв'ю клубній пресслужбі прокоментував директор академії "Кривбасу" Олег Чайка.
Наслідки ракетної атаки
За словами Чайки, у постраждалому коледжі щодня живе та тренується близько 500 учнів, з яких близько 200 футболісти. При цьому у навчальному закладі працюють 170 учителів та тренерів.
В результаті атаки були вибиті вікна та частково зруйновано будову. Працівникам коледжу та вихованцям пощастило, що в момент удару вони були в укритті.
"Зараз йде відновлення будівлі ДФКС і хотілося б подякувати всім, хто приєднався до цього процесу. Частково діти тимчасово перебувають вдома, але це не вплинуло на тренувальний процес та участь у чемпіонаті ДЮФЛУ. Попри все команда УФК "Кривбас" продовжує захищати червоно-білі кольори і, впевнений, вже зовсім скоро вони зможуть повернутися до повноцінної роботи та тренувань у рідних стінах", — сказав Чайка.
Вихованців "Кривбасу" намагалися вкрасти
За словами Чайки, після атаки на Академію "Кривбасу" у "Дніпрі" один із українських грандів, який саме не уточнюється, намагався скористатися ситуацією.
Юним гравцям зателефонували скаути, які запропонували переїхати та тренуватися до їхнього клубу у безпеці. Відомо, що телефонували найсильнішим гравцям академії "Кривбасу".
"Це просто не розуміється. Це ж мародерство якесь? Як то кажуть, з такими "своїми" і ворогів не потрібно", — сказав Чайка.
Зазначимо, що у постраждалому коледжі виховувалися найсильніші спортсмени регіону. Серед них легкоатлетка Ярослава Магучіх та плавець Андрій Говоров.
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