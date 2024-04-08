Український гранд намагався "вкрасти" таланти Кривбасу після обстрілу академії

Дніпровський професійний коледж спорту після російської атаки. Фото: "Дзеркало Тижня"

Внаслідок обстрілу Дніпра 2 квітня постраждав Дніпровський професійний коледж спорту. На його базі знаходиться футбольна академія криворізького "Кривбасу".

Про ситуацію із наслідками атаки на футбольну інфраструктуру в інтерв'ю клубній пресслужбі прокоментував директор академії "Кривбасу" Олег Чайка.

Читайте також:

Директор академії "Кривбасу" Олег Чайка. Фото: "Кривбас"

Наслідки ракетної атаки

За словами Чайки, у постраждалому коледжі щодня живе та тренується близько 500 учнів, з яких близько 200 футболісти. При цьому у навчальному закладі працюють 170 учителів та тренерів.

В результаті атаки були вибиті вікна та частково зруйновано будову. Працівникам коледжу та вихованцям пощастило, що в момент удару вони були в укритті.

"Зараз йде відновлення будівлі ДФКС і хотілося б подякувати всім, хто приєднався до цього процесу. Частково діти тимчасово перебувають вдома, але це не вплинуло на тренувальний процес та участь у чемпіонаті ДЮФЛУ. Попри все команда УФК "Кривбас" продовжує захищати червоно-білі кольори і, впевнений, вже зовсім скоро вони зможуть повернутися до повноцінної роботи та тренувань у рідних стінах", — сказав Чайка.

Вихованців "Кривбасу" намагалися вкрасти

За словами Чайки, після атаки на Академію "Кривбасу" у "Дніпрі" один із українських грандів, який саме не уточнюється, намагався скористатися ситуацією.

Юним гравцям зателефонували скаути, які запропонували переїхати та тренуватися до їхнього клубу у безпеці. Відомо, що телефонували найсильнішим гравцям академії "Кривбасу".

"Це просто не розуміється. Це ж мародерство якесь? Як то кажуть, з такими "своїми" і ворогів не потрібно", — сказав Чайка.

Зазначимо, що у постраждалому коледжі виховувалися найсильніші спортсмени регіону. Серед них легкоатлетка Ярослава Магучіх та плавець Андрій Говоров.

Нагадаємо, Шапаренко та інші гравці "Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.

Довбик перейде до "Барселони" — що відомо про трансфер.

За "Рух" проти "Шахтаря" зіграв наймолодший дебютант в історії клубу.

Зінченку порадили мобілізуватися до армії до офіційного отримання повістки.

"Динамо" знайшло заміну Ярмоленку і готується до складних переговорів.