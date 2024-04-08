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Украинский гранд пытался "украсть" талантов Кривбасса после обстрела академии

8 апреля 2024 14:03
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Агабекян Карен
редактор
Украинский гранд пытался "украсть" талантов Кривбасса после обстрела академии
Днепровский профессиональный колледж спорта после российской атаки. Фото: "Зеркало Недели"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В результате обстрела Днепра 2 апреля пострадал Днепровский профессиональный колледж спорта. На его базе находится футбольная академия криворожского "Кривбасса".

О ситуации с последствиями атаки на футбольную инфраструктуру в интервью клубной пресс-службе прокомментировал директор академии "Кривбасса" Олег Чайка.

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Директор Академии Кривбасса Олег Чайка
Директор академии "Кривбасса" Олег Чайка. Фото: "Кривбасс"

Последствия ракетной атаки

По словам Чайки, в пострадавшем колледже ежедневно живут и тренируются около 500 учеников, из которых около 200 футболисты. При этом в учебном заведении работают 170 учителей и тренеров.

В результате атаки были выбиты окна и частично разрушено строение. Работникам колледжа и воспитанникам повезло, что в момент удара они были в укрытии.

"Сейчас идет восстановление здания ДФКС и хотелось бы поблагодарить всех, кто присоединился к этому процессу. Частично дети временно находятся на дому, но это не повлияло на тренировочный процесс и участие в чемпионате ДЮФЛУ. Вопреки всему, команда УФК "Кривбасс" продолжает защищать красно-белые цвета и, уверен, уже совсем скоро они смогут вернуться к полноценной работе и тренировкам в родных стенах", — сказал Чайка.

Воспитанников "Кривбасса" пытались украсть

По словам Чайки, после атаки на Академию "Кривбасса" в "Днепре" один из украинских грандов, какой именно не уточняется, пытался воспользоваться ситуацией.

Юным игрокам позвонили скауты, которые предложили переехать и тренироваться в их клубом в безопасности. Известно, что звонили сильнейшим игрокам академии "Кривбасса".

"Это просто не укладывается в уме. Это же мародерство какое-нибудь? Как говорится, с такими "своими" и врагов не нужно", — сказал Чайка.

Отметим, что в колледже, который пострадал, воспитывались сильнейшие спортсмены региона. Среди них легкоатлетка Ярослава Магучих и пловец Андрей Говоров.

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футбол
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обстрелы
УПЛ
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