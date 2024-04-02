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Россияне атаковали спортивный колледж, где учились Магучих и Кесиль

2 апреля 2024 23:27
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Бригадир София
редактор
Россияне атаковали спортивный колледж, где учились Магучих и Кесиль
Последствия авиаудара по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Днепр. Россияне разрушили детский сад и спортивный колледж.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 2 апреля.

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Днепропетровский профессиональный колледж спорта более четырех десятилетий был колыбелью выдающихся спортсменов. Это учебное заведение подарило миру таких знаменитых спортсменов, как Ярослава Магучих, Михаил Кохан, Анна Рыжикова и Денис Кесиль, которые в этом году выступят на Олимпийских играх от имени своей страны.

"И сегодня, во время взрыва, там были парни и девушки. Хорошо, что соблюдали правила безопасности и с воздушной тревогой спустились в укрытие. Но все равно, агрессия, которую направил на них враг, оставит свой отпечаток. Оставит, но не сломает. Потому что они — будущее Украины. И за нее продолжат борьбу. Будут прославлять каждый в своем виде спорта", — добавил Сергей Лысак.

Реакция Ярославы Магучих

Украинская спортсменка Ярослава Магучих уже отреагировала на массированную ракетную атаку по Днепру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

"Обломки вражеской ракеты попали в спортивную школу Днепра, где началась моя спортивная карьера, где были установлены мои первые рекорды. Все здание было повреждено во время обычного учебного дня, о пострадавших или погибших пока нет никакой информации", — написала атлетка.

Спортсменка обратилась ко всему миру с просьбой сосредоточить внимание на этом акте терроризма, совершенном Россией.

Напомним, что количество жертв в результате российского авиаудара по Днепру снова возросло. По обновленным данным, по состоянию на данный момент пострадали уже 18 человек.

Ранее мы писали, что сегодня в Днепре прогремели взрывы в результате работы ПВО по управляемой российской авиаракете Х-59.

война
спорт
Днепр
Анна Рыжикова
Михаил Кохан
Ярослава Магучих
ракеты

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