Россияне атаковали спортивный колледж, где учились Магучих и Кесиль

Последствия авиаудара по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА

В ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Днепр. Россияне разрушили детский сад и спортивный колледж.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 2 апреля.

Читайте также:

Россияне обстреляли Днепр 2 апреля

Днепропетровский профессиональный колледж спорта более четырех десятилетий был колыбелью выдающихся спортсменов. Это учебное заведение подарило миру таких знаменитых спортсменов, как Ярослава Магучих, Михаил Кохан, Анна Рыжикова и Денис Кесиль, которые в этом году выступят на Олимпийских играх от имени своей страны.

"И сегодня, во время взрыва, там были парни и девушки. Хорошо, что соблюдали правила безопасности и с воздушной тревогой спустились в укрытие. Но все равно, агрессия, которую направил на них враг, оставит свой отпечаток. Оставит, но не сломает. Потому что они — будущее Украины. И за нее продолжат борьбу. Будут прославлять каждый в своем виде спорта", — добавил Сергей Лысак.

Реакция Ярославы Магучих

Украинская спортсменка Ярослава Магучих уже отреагировала на массированную ракетную атаку по Днепру.

"Обломки вражеской ракеты попали в спортивную школу Днепра, где началась моя спортивная карьера, где были установлены мои первые рекорды. Все здание было повреждено во время обычного учебного дня, о пострадавших или погибших пока нет никакой информации", — написала атлетка.

Спортсменка обратилась ко всему миру с просьбой сосредоточить внимание на этом акте терроризма, совершенном Россией.

Напомним, что количество жертв в результате российского авиаудара по Днепру снова возросло. По обновленным данным, по состоянию на данный момент пострадали уже 18 человек.

Ранее мы писали, что сегодня в Днепре прогремели взрывы в результате работы ПВО по управляемой российской авиаракете Х-59.