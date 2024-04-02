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Росіяни атакували спортивний коледж, де навчались Магучіх та Кесіль

2 квітня 2024 23:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни атакували спортивний коледж, де навчались Магучіх та Кесіль
Наслідки авіаудару по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Дніпро. Росіяни зруйнувавши дитячий садок та спортивний коледж.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок, 2 квітня.

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Дніпропетровський фаховий коледж спорту понад чотири десятиліття був колискою видатних спортсменів. Цей навчальний заклад подарував світу таких знаменитих спортсменів, як Ярослава Магучіх, Михайло Кохан, Анна Рижикова та Денис Кесіль, які цього року виступатимуть на Олімпійських іграх від імені своєї країни.

"І сьогодні, під час вибуху, там були хлопці та дівчата. Добре, що дотрималися правил безпеки і з повітряною тривогою спустилися в укриття. Та все одно, агресія, яку спрямував на них ворог, залишить свій відбиток. Залишить, але не зламає. Бо вони — майбутнє України. І за неї продовжать боротьбу. Прославлятимуть кожен у своєму виді спорту", — додав Сергій Лисак.

Реакція Ярослави Магучіх

Українська спортсменка Ярослава Магучіх вже відреагувала на масовану ракетну атаку по Дніпру.

"Уламки ворожої ракети влучили в спортивну школу Дніпра, де почалася моя спортивна кар’єра, де були встановлені мої перші рекорди. Вся будівля була пошкоджена під час звичайного навчального дня, про постраждалих чи загиблих поки немає жодної інформації", — написала атлетка.

Спортсменка звернулася до всього світу з проханням зосередити увагу на цьому акті тероризму, що був здійснений Росією. 

Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок російського авіаудару по Дніпру знову зросла. За оновленими даними, станом на зараз постраждало вже 18 осіб. 

Раніше ми писали, що сьогодні в Дніпрі пролунали вибухи внаслідок роботи ППО по керованій російській авіаракеті Х-59.

війна
спорт
Дніпро
Анна Рижикова
Михайло Кохан
Ярослава Магучіх
ракети

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