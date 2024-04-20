У класичному протистоянні Вернидуба та Григорчука Кривбас переміг Чорноморець

Матч "Чорноморець" — "Кривбас". Фото: "Кривбас"

У 25-му турі Української прем’єр-ліги "Чорноморець" приймав "Кривбас". Глядачі знову побачили класичне протистояння головних тренерів Романа Григорчука та Юрія Вернидуба.

Матч закінчився перемогою "Кривбасу" з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Чорноморець" — "Кривбас"

Команди поступового почали створювати моменти, і в перші 20 хвилин одесити діяли активніше. Після цього криворіжці також мали дуже хороші епізоди.

Однако на 44-й хвилині забив "Чорноморець". Брагару отримав м’яч в штріфному майданчику та накрутив двох суперників, а третій до нього навіть не підійшов. В цій ситуації Максим пробив — 1:0.

"Кривбас" після перерви прийшов у себе й відігрався вже на 55-й секунді. Після пасу з центра поля Луньов реалізував вихід віч-на-віч — 1:1.

Після голу Луньова на полі була лище одна команда, й це "Кривбас". Гості створювали момент за моментом й досягли цілі на 72-й хвилині. Після подачі з правого флангу на ближню штангу Бандейра забив головою — 1:2.

Підопічні Вернидуба продовжили створювати моменти й могли забивати ще один-два м’ячі.

"Чорноморець" — "Кривбас" — 1:2

Голи: Брагару, 44 — Луньов, 47, Бандейра, 72

"Чорноморець": Варакута — Путря, Салюк, Гучек (Ієде, 80), Єрмаков — Альваренга (О. Кузик, 80), Васильєв (Огіря, 50), Брагару — Бадібанга (Голуб, 90), Авагімян, Штогрін.

"Кривбас": Маханьков — Бандейра (По, 90), Сантіні, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик (Понєдєльнік 82), Луньов (Твердохліб, 76), Соса (Микитишин, 46) — Кожушко (Задерака, 46).

Попередження: Васильєв, Авагімян, Єрмаков, Огіря — Луньов, По

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