Кривбас отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі

Іван Дібанго. Фото: Кривбасс

Криворізький "Кривбас" отримав пропозиції щодо продажу захисника Івана Дібанго. Є варіанти продати легіонера у чемпіонати Франції або Швейцарії.

Про це повідомляє ТаТоТаке, передає Новини.LIVE..

Читайте також:

За інформацією джерела, предметний інтерес до футболіста виявили "Базель" та "Брест". Французький клуб зробив конкретну пропозицію у 3 млн. євро, але отримав відмову.

Дібанго потрібен для єврокубків

Керівництво "Кривбасу" ухвалило рішення зберегти Дібанго для вирішення завдання виходу до групового турніру одного з єврокубків.

Цього сезону Іван відзначився 1 голом та 5 асистами у 28 матчах за Кривбас. Повна статистика 22-річний гравець тут.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу.

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів.

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі.

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди.

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024.