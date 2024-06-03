Кривбас отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі
Криворізький "Кривбас" отримав пропозиції щодо продажу захисника Івана Дібанго. Є варіанти продати легіонера у чемпіонати Франції або Швейцарії.
Про це повідомляє ТаТоТаке, передає Новини.LIVE..
За інформацією джерела, предметний інтерес до футболіста виявили "Базель" та "Брест". Французький клуб зробив конкретну пропозицію у 3 млн. євро, але отримав відмову.
Дібанго потрібен для єврокубків
Керівництво "Кривбасу" ухвалило рішення зберегти Дібанго для вирішення завдання виходу до групового турніру одного з єврокубків.
Цього сезону Іван відзначився 1 голом та 5 асистами у 28 матчах за Кривбас. Повна статистика 22-річний гравець тут.
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