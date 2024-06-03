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Кривбас отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі

3 червня 2024 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кривбас отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі
Іван Дібанго. Фото: Кривбасс
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Криворізький "Кривбас" отримав пропозиції щодо продажу захисника Івана Дібанго. Є варіанти продати легіонера у чемпіонати Франції або Швейцарії.

Про це повідомляє ТаТоТаке, передає Новини.LIVE..

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За інформацією джерела, предметний інтерес до футболіста виявили "Базель" та "Брест". Французький клуб зробив конкретну пропозицію у 3 млн. євро, але отримав відмову.

Дібанго потрібен для єврокубків

Керівництво "Кривбасу" ухвалило рішення зберегти Дібанго для вирішення завдання виходу до групового турніру одного з єврокубків.

Цього сезону Іван відзначився 1 голом та 5 асистами у 28 матчах за Кривбас. Повна статистика 22-річний гравець тут.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі. 

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Футбол трансфери
Кривбасс
УПЛ
Франція

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