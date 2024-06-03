Миколенко остался вне заявки сборной Украины на матч с Германией

Миколенко не поможет сборной Украины — Ребров назвал заявку команды на матч с Германией
В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Украины сыграет три товарищеских матча. Первым соперником команды Сергея Реброва станет Германия.
Главный тренер "сине-желтых" уже опубликовал заявку на игру с Бундестим, сообщает официальный сайт УАФ.
Сборная Украины сыграет три товарищеских матча перед началом чемпионата Европы по футболу. Первым соперником команды Сергея Реброва станет Бундестим. Поединок состоится в понедельник, 3 июня, в 21:45 по киевскому времени. Матч пройдет в немецком Нюрнберге.
Заявка сборной Украины
Тренерский штаб "сине-желтых" уже опубликовал список футболистов, которые смогут выйти на поле в поединке с Германией. В ней отсутствуют два игрока основного состава.
Голкипер Андрей Лунин получил несколько дней отдыха после победы "Реала" в финале Лиги чемпионов. Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко до сих пор не восстановился после травмы, из-за которой пропустил конец сезона 2023/2024. Футболист уже тренируется в общей группе, но пока не готов выйти на поле.
Всего в заявке сборной Украины на матч с Германией оказалось 24 игрока.
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