Миколенко остался вне заявки сборной Украины на матч с Германией

Сборная Украины перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Украины сыграет три товарищеских матча. Первым соперником команды Сергея Реброва станет Германия.

Главный тренер "сине-желтых" уже опубликовал заявку на игру с Бундестим, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сборная Украины сыграет три товарищеских матча перед началом чемпионата Европы по футболу. Первым соперником команды Сергея Реброва станет Бундестим. Поединок состоится в понедельник, 3 июня, в 21:45 по киевскому времени. Матч пройдет в немецком Нюрнберге.

Виталий Миколенко не сыграет с Германией. Фото: instagram.com/uafukraine/

Заявка сборной Украины

Тренерский штаб "сине-желтых" уже опубликовал список футболистов, которые смогут выйти на поле в поединке с Германией. В ней отсутствуют два игрока основного состава.

Голкипер Андрей Лунин получил несколько дней отдыха после победы "Реала" в финале Лиги чемпионов. Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко до сих пор не восстановился после травмы, из-за которой пропустил конец сезона 2023/2024. Футболист уже тренируется в общей группе, но пока не готов выйти на поле.

Заявка сборной Украины на матч с Германией. Фото: скриншот УАФ

Всего в заявке сборной Украины на матч с Германией оказалось 24 игрока.

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