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Миколенко не поможет сборной Украины — Ребров назвал заявку команды на матч с Германией

3 июня 2024 11:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко остался вне заявки сборной Украины на матч с Германией
Сборная Украины перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Украины сыграет три товарищеских матча. Первым соперником команды Сергея Реброва станет Германия.

Главный тренер "сине-желтых" уже опубликовал заявку на игру с Бундестим, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Сборная Украины сыграет три товарищеских матча перед началом чемпионата Европы по футболу. Первым соперником команды Сергея Реброва станет Бундестим. Поединок состоится в понедельник, 3 июня, в 21:45 по киевскому времени. Матч пройдет в немецком Нюрнберге. 

Виталий Миколенко не сыграет с Германией
Виталий Миколенко не сыграет с Германией. Фото: instagram.com/uafukraine/

Заявка сборной Украины 

Тренерский штаб "сине-желтых" уже опубликовал список футболистов, которые смогут выйти на поле в поединке с Германией. В ней отсутствуют два игрока основного состава.

Голкипер Андрей Лунин получил несколько дней отдыха после победы "Реала" в финале Лиги чемпионов. Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко до сих пор не восстановился после травмы, из-за которой пропустил конец сезона 2023/2024. Футболист уже тренируется в общей группе, но пока не готов выйти на поле. 

Заявка сборной Украины на матч с Германией
Заявка сборной Украины на матч с Германией. Фото: скриншот УАФ

Всего в заявке сборной Украины на матч с Германией оказалось 24 игрока. 

Напомним, Довбик рассказал о своем прозвище в "Жироне" и назвал задачу на Евро-2024

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере. 

Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча.

"Кривбасс" получил предложения продать Дибанго в Европу — какое решение приняли в клубе.

Сергей Ребров
футбол
Евро-2024
спорт
Виталий Миколенко

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