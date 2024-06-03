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Трубин уйдет из Бенфики после Евро-2024 — что известно

3 июня 2024 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин готовится к трансферу из Бенфики
Анатолий Трубин во время тренировки. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может начать следующий сезон в новом клубе. "Бенфика" получит предложение о трансфере своего вратаря. 

Португальский клуб готов продать украинского голкипера, сообщает Daily Mail

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Анатолий Трубин готовится к Евро-2024 в составе сборной Украины. Бывший голкипер "Шахтера" может занять место в основе "сине-желтых" в товарищеском матче с Германией, поскольку Андрей Лунин не попал в заявку национальной команды. После турнира в карьере вратаря могут произойти изменения. 

Анатолий Трубин может уйти из Бенфики
Анатолий Трубин в составе "Бенфики". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубин отправится в АПЛ 

В услугах украинского футболиста заинтересовано несколько известных клубов. Мюнхенская "Бавария" продолжает следить за игрой 22-летнего голкипера. При этом английский "Манчестер Юнайтед" уже готовит предложение о трансфере игрока. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин с болельщиками. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Красные дьяволы" собираются укрепить состав накануне нового сезона. Одной из приоритетных позиций для усиления является место в воротах команды. Анатолий Трубин является приоритетным кандидатом на переход в "МЮ", который готов заплатить за голкипера 30 млн евро. 

В сезоне 2023/2024 Трубин сыграл за "Бенфику" 48 матчей во всех турнирах. Он пропустил 47 мячей и в 17 поединках не пропустил ни одного гола. 

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