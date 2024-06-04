Шапаренко вважає успіхом нічию збірної України у грі з Німеччиною

Сергій Ребров пояснює гравцям тактику гри. Фото: УАФ

Збірна України не пропустила гол у матчі з Німеччиною та знову зіграла внічию з Бундестім. Півзахисник "синьо-жовтих" Микола Шапаренко розповів, яку настанову на матч давав головний тренер команди Сергій Ребров.

Шапаренко пообіцяв, що збірна України зможе грати результативно, повідомляє YouTube-канал УАФ.

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Микола Шапаренко підтвердив, що тренерський штаб збірної України свідомо поставив на гру з Німеччиною одразу п'ятьох захисників. Сергій Ребров розумів, що матч вийде важким та стане випробуванням для оборони "синьо-жовтих".

Гравці збірної України під час оборони. Фото: Reuters/Heiko Becker

Що Шапаренко сказав про гру України

Збірна Німеччини домінувала протягом майже всього поєдинку з командою Сергія Реброва. Микола Шапаренко заявив, що чекав на такий розвиток подій. Він відзначив силу Бундестім та індивідуальні якості підопічних Юліана Нагельсманна.

Шапаренко заявив, що збірна України виконала встановлення Реброва на матч. "Синьо-жовті" компактно оборонялися та виходили у швидкі контратаки за допомогою вінгерів. Команда навіть мала моменти біля воріт Німеччини, але їх не вдалося реалізувати.

Півзахисник збірної України не сумнівається, що команда покращить свою гру найближчим часом та успішно виступить на Євро-2024.

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