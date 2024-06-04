Шапаренко считает успехом ничью сборной Украины в игре с Германией

Шапаренко объяснил, каким был план Реброва на игру с Германией
Сборная Украины не пропустила гол в матче с Германией и снова сыграла вничью с Бундестим. Полузащитник "сине-желтых" Николай Шапаренко рассказал, какую установку на матч давал главный тренер команды Сергей Ребров.
Шапаренко пообещал, что сборная Украины сможет играть результативно, сообщает YouTube-канал УАФ.
Николай Шапаренко подтвердил, что тренерский штаб сборной Украины сознательно поставил на игру с Германией сразу пять защитников. Сергей Ребров понимал, что матч получится тяжелым и станет испытанием для обороны "сине-желтых".
Что Шапаренко сказал об игре Украины
Сборная Германии доминировала на протяжение почти всего поединка с командой Сергея Реброва. Николай Шапаренко заявил, что ждал подобного развития событий. Он отметил силу Бундестим и индивидуальные качества подопечных Юлиана Нагельсманна.
Шапаренко заявил, что сборная Украины выполнила установку Реброва на матч. "Сине-желтые" компактно оборонялись и выходили в быстрые контратаки с помощью вингеров. У команды даже были моменты у ворот Германии, но их не удалось реализовать.
Полузащитник сборной Украины не сомневается, что команда улучшит свою игру в ближайшее время и успешно выступит на Евро-2024.
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