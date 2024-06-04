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Шапаренко объяснил, каким был план Реброва на игру с Германией

4 июня 2024 07:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко считает успехом ничью сборной Украины в игре с Германией
Сергей Ребров объясняет игрокам тактику на игру. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины не пропустила гол в матче с Германией и снова сыграла вничью с Бундестим. Полузащитник "сине-желтых" Николай Шапаренко рассказал, какую установку на матч давал главный тренер команды Сергей Ребров. 

Шапаренко пообещал, что сборная Украины сможет играть результативно, сообщает YouTube-канал УАФ

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Николай Шапаренко подтвердил, что тренерский штаб сборной Украины сознательно поставил на игру с Германией сразу пять защитников. Сергей Ребров понимал, что матч получится тяжелым и станет испытанием для обороны "сине-желтых". 

Сборная Украины
Игроки сборной Украины во время обороны. Фото: Reuters/Heiko Becker

Что Шапаренко сказал об игре Украины

Сборная Германии доминировала на протяжение почти всего поединка с командой Сергея Реброва. Николай Шапаренко заявил, что ждал подобного развития событий. Он отметил силу Бундестим и индивидуальные качества подопечных Юлиана Нагельсманна. 

Шапаренко заявил, что сборная Украины выполнила установку Реброва на матч. "Сине-желтые" компактно оборонялись и выходили в быстрые контратаки с помощью вингеров. У команды даже были моменты у ворот Германии, но их не удалось реализовать. 

Полузащитник сборной Украины не сомневается, что команда улучшит свою игру в ближайшее время и успешно выступит на Евро-2024. 

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

Ребров назвал проблему сборной Украины после матча с Германией.

Нагельсманн рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил. 

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере. 

Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча.

спорт
Сборная Германии по футболу
футбол
Сборная Украины по футболу
Николай Шапаренко

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