Шапаренко считает успехом ничью сборной Украины в игре с Германией

Сергей Ребров объясняет игрокам тактику на игру. Фото: УАФ

Сборная Украины не пропустила гол в матче с Германией и снова сыграла вничью с Бундестим. Полузащитник "сине-желтых" Николай Шапаренко рассказал, какую установку на матч давал главный тренер команды Сергей Ребров.

Шапаренко пообещал, что сборная Украины сможет играть результативно, сообщает YouTube-канал УАФ.

Читайте также:

Николай Шапаренко подтвердил, что тренерский штаб сборной Украины сознательно поставил на игру с Германией сразу пять защитников. Сергей Ребров понимал, что матч получится тяжелым и станет испытанием для обороны "сине-желтых".

Игроки сборной Украины во время обороны. Фото: Reuters/Heiko Becker

Что Шапаренко сказал об игре Украины

Сборная Германии доминировала на протяжение почти всего поединка с командой Сергея Реброва. Николай Шапаренко заявил, что ждал подобного развития событий. Он отметил силу Бундестим и индивидуальные качества подопечных Юлиана Нагельсманна.

Шапаренко заявил, что сборная Украины выполнила установку Реброва на матч. "Сине-желтые" компактно оборонялись и выходили в быстрые контратаки с помощью вингеров. У команды даже были моменты у ворот Германии, но их не удалось реализовать.

Полузащитник сборной Украины не сомневается, что команда улучшит свою игру в ближайшее время и успешно выступит на Евро-2024.

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

Ребров назвал проблему сборной Украины после матча с Германией.

Нагельсманн рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил.

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере.

Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча.